 إرسال طرود مفخخة بقنابل مصنوعة يدويا إلى هيلاري كلينتون وأوباما ومقر ''سي إن إن'' ﻿
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إرسال طرود مفخخة بقنابل مصنوعة يدويا إلى هيلاري كلينتون وأوباما ومقر ''سي إن إن''

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 02:55 إرسال طرود مفخخة بقنابل مصنوعة يدويا إلى هيلاري كلينتون وأوباما ومقر سي إن إن | دولي
إرسال طرود مفخخة بقنابل مصنوعة يدويا إلى هيلاري كلينتون وأوباما ومقر ''سي إن إن''
تلقى ليلة الأربعاء- الخميس، الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وشخصيات أخرى من الحزب الديموقراطي ومحطة ''سي إن إن'' الاخبارية طرودا تحوي قنابل مصن عة يدويا، في الوقت الذي اتهم فيه معارضون الرئيس

شــوف تيفي:

تلقى ليلة الأربعاء- الخميس، الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وشخصيات أخرى من الحزب الديموقراطي ومحطة ''سي إن إن'' الاخبارية طرودا تحوي قنابل مصن عة يدويا، في الوقت الذي اتهم فيه معارضون الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزرع بذور العنف.

وكانت المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون من بين أبرز الديموقراطيين الذين تم استهدافهم بالطرود المفخخة إلى جانب أوباما، وسط انقسام حاد تشهده الولايات المتحدة قبل انتخابات 6 نونبر.

وأفاد المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالية (أف بي آي) براين بارمان ''حتى الآن الاجهزة تبدو كأنابيب مفخخة، وأضاف ''يبدو أن شخصا أو أفرادا أرسلوا طرودا مماثلة متعددة'' في هجوم منسق على الأرجح.

وقال مدير ''أف بي ىي'' كريستوفر راي ''نعطي أولوية قصوى لهذا التحقيق''، مضيفا ''مستمرون بالعمل لتحديد المسؤول عن ذلك واعتقاله''.

وأرسلت ستة طرود مشبوهة على الأقل إلى عناوين مختلفة في نيويورك وواشنطن وفلوريدا، اثنان منهما استهدفا اريك هولدر المدعي العام السابق في عهد أوباما والنائب عن كاليفورنيا ماكسين والترز، وكلاهما من أبرز منتقدي ترامب.

وجميع الطرود عبارة عن مغلفات كبيرة مخصصة للوثائق تم لفها بأكياس فقاعات الهواء وحملت عناوين مطبوعة على الكومبيوتر واسم الرئيسة السابقة للجنة الديموقراطية الوطنية ديبي وازرمان شولتز كمرسلة.

من جهته، قال ترامب من البيت الابيض ''في أوقات كهذه، علينا أن نتوحد''، مضيفا ''لا مكان للافعال والتهديد بالعنف السياسي في الولايات المتحدة الاميركية''.

وأضاف ''نحن غاضبون جدا'' واعدا ''بكشف كل ملابسات'' هذه القضية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز إن ''هذه الأعمال الإرهابية مشينة وسيتحمل المسؤول عنها محاسبة إلى أقصى درجة من القانون، وأضافت أن ترامب وإدارته ''يراقبون عن كثب'' تطورات الموقف.

من جهة أخرى، اتهم النائبان الديموقراطيان نانسي بيلوسي وتشاك شومر ترامب ب''التغاضي عن العنف المادي وبث الفرقة في اميركا''.

وأفاد جهاز الأمن السري المكلف حماية الرؤساء السابقين وعائلاتهم في بيان أنه تم اعتراض الطرود الموجهة إلى كلينتون في منزلها بنيويورك وإلى أوباما في منزله بواشنطن الأربعاء خلال عمليات تفتيش روتينية.

وبعد قليل من بيان جهاز الأمن السري، أعلن إخلاء مقر ''سي إن إن'' في نيويورك، وأرسلت الشرطة فريقا من خبراء المتفجرات إلى الموقع قبل أن تعلن العثور على أنبوب معدني وأسلاك كهربائية وظرفا يحتوي مسحوقا أبيض من دون الإشارة إلى العثور على عبوة ناسفة.

ويواصل مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) تحقيقاته في هذه القضية أيضا لكنه لم يتم توقيف أي مشتبه به حتى الآن

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شـــوف تيفي المغرب طرود التحقيقات أوباما ترامب كلينتون مفخخة

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