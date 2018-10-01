وزير التعليم ينهي مهام العميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية بتطوان بعد واقعة سرقة معطف من مرجان ﻿

قرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، إنهاء مهام العميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، بسبب محاولته سرقة معطف من سوق ممتازة لا

شوف تيفي:

قرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، إنهاء مهام العميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، بسبب محاولته سرقة معطف من سوق ممتازة لا يتعدى ثمنه 300 درهم.

وأصدر وزير التربية الوطنية قرار إنهاء المهام لعميد كلية الحقوق بالنيابة من منصبه بعد اتهامه بالسرقة.

وقد جاء قرار الوزير بعد ضبط العميد بالنيابة متلبسا بمحاولة سرقة معطف من أحد أسواق الممتازة بمدينة تطوان.

من جانبه فند العميد السابق هذه الرواية مؤكدا أنه لم يعرف بعد سبب إعفائه في أول خروج إعلامي نشرته قناة شوف تيفي