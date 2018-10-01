رجال الحموشي بتطوان يتمكنون من إيقاف 4 أشخاص مشتبه متورطين في اقتراف عملية سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاتجار في المخدرات ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف أربعة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في اقتراف عملية سرقة تحت التهديد بواسطة

شوف تيفي:

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف أربعة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في اقتراف عملية سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاتجار في المخدرات.

وكان ثلاثة من المشتبه بهم، قد ارتكبوا، مساء أول أمس الاثنين، وفق ما ذكره بلاغ توصلت ''شوف تيفي''بنسخة منه اليوم الاربعاء، سرقة من داخل منزل يوجد بضواحي مدينة المضيق، يشغله متقاعد إسباني يبلغ من العمر 74 سنة، حيث استولوا على هاتفه المحمول وسيارته الشخصية وجهاز حاسوب ومبلغ مالي، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هويتهم وتوقيفهم زوال اليوم الأربعاء.

وأوضح البلاغ، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من استرجاع الهاتف المحمول وجهاز الحاسوب والسيارة المسروقة.

وأشار ذات المصدر إلى أنه تم توقيف شخص رابع يشتبه في إخفائه للهاتف المسروق بعدما حصل عليه من المشتبه بهم مقابل تزويدهم بجرعات من مخدر الكوكايين.

وقد تم إيداع الأشخاص الأربعة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.