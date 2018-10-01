 اعتقال شخص سرق أجزاء سيارة و باعها لمحل للمتلاشيات بالعيون ﻿
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اعتقال شخص سرق أجزاء سيارة و باعها لمحل للمتلاشيات بالعيون | حوادث و حقوق

اعتقال شخص سرق أجزاء سيارة و باعها لمحل للمتلاشيات بالعيون

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اعتقال شخص سرق أجزاء سيارة و باعها لمحل للمتلاشيات بالعيون

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 01:46 اعتقال شخص سرق أجزاء سيارة و باعها لمحل للمتلاشيات بالعيون | حوادث و حقوق
اعتقال شخص سرق أجزاء سيارة و باعها لمحل للمتلاشيات بالعيون
بناء على شكاية تقدم بها صاحب سيارة إلى مصلحة الدائرة الثانية للشرطة بمنطقة أمن العيون، مفادها أن سيارته تعرضت لسرقة بعض أجزائها من طرف مجهول؛ إنتقلت عناصر الدائرة إلى مكان تواجد السيارة،

شــوف تيفي: العيون

بناء على شكاية تقدم بها صاحب سيارة إلى مصلحة الدائرة الثانية للشرطة بمنطقة أمن العيون، مفادها أن سيارته تعرضت لسرقة بعض أجزائها من طرف مجهول؛ إنتقلت عناصر الدائرة إلى مكان تواجد السيارة، وأثناء مباشرة تحرياتهم أثار انتباههم شخص يمتطي دراجة هوائية ويحوم حول مسرح الجريمة، ليتم إيقافه، حيث تبين بعد البحث معه أنه هو من اقترف فعل السرقة وأنه باع المسروقات لصاحب محل بيع وشراء المتلاشيات، كما تبين أن الدراجة الهوائية التي بحوزته تحصل عليها من فعل السرقة.

وحسب مصدر مطلع، أنه قد أدت الأبحاث التي باشرتها الدائرة إلى إيقاف صاحب المحل من أجل شراء المسروق واسترجاع المسروقات، كما تبين أن هذا الأخير مبحوث عنه من أجل قضية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة، كما أمكن التوصل إلى مالك الدراجة.

هذا، وبناء عليه وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع المشتبه فيه وصاحب المحل لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

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