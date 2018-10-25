خطــيــر وبالصور.. حفر بقنطرة ميناء الداخلة تهدد حياة المواطنين والعاملين بالميناء.. والجهات المسؤولة آوت ﻿

توصلت ''شـوف تيفي''، بصور تظهر حفر كبيرة على الطريق بقنطرة ميناء الداخلة التي تؤدي إلى الميناء، تهدد حياة السائقين لشاحنات نقل الأسماك والمواطنين وكذا العاملين بالميناء المذكور.

شــوف تيفي: يحيى الغليظ

توصلت ''شـوف تيفي''، بصور تظهر حفر كبيرة على الطريق بقنطرة ميناء الداخلة التي تؤدي إلى الميناء، تهدد حياة السائقين لشاحنات نقل الأسماك والمواطنين وكذا العاملين بالميناء المذكور.

وحسب مصادر من داخل الميناء، فإن هذه الحفر ظهرت مباشرة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة الداخلة، مؤخراً، حيث كشفت عورة البنية التحتية للمدينة والتي ظهرت للعلن وبشكل واضح وفاضح.

وأكد عدد من العاملين بالميناء لـ''شوف تيفي''، أن هذه الحفر التي ظهرت بقنطرة ميناء الداخلة، تشكل خطراً كبيراً على المواطنين وعلى سائقي شاحنات نقل الأسماك، خصوصاً أن هذه الحفر قد تهدد قنطرة الميناء بالانهيار، إذا ما تم تجاهل الأمر من طرف الجهات المعنية.

واستنكر العاملين بالميناء، تجاهل الجهات المعنية لهذا الأمر الخطير والذي يهم سلامة المواطنين، داعين الجهات المسؤولية التداخل بشكل عاجل لإصلاح هذا المشكل، حفاظاً على أرواح المواطنين والعاملين بالميناء.

وظهرت خلال الأيام الأخيرة، عدة حفر بمختلف شوارع المدينة، مباشرة بعض التساقطات المطرية التي عرفتها الداخلة مؤخراً، الأمر الذي كشف بشكل واضح الهشاشة وضعف البنية التحتية التي تعاني منها الداخلة، مخلفة بذلك إستياء وسخط عارمين من طرف ساكنة المدينة، التي طالبت المجلس البلدي للداخلة التدخل بشكل عاجل ووضع حداً لهذه الكارثة التي تشكل خطراً كبيراً على أرواح ساكنة المدينة وزوارها خصوصاً من السياح الأجانب.