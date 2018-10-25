والي الامن ورئيس الفرقة الولائية الجنائية يتدخلان من أجل تهدئة الأوضاع بحي عيطونة بمدينة مراكش ﻿

تدخل قبل قليل من ليلة الأربعاء-الخميس، والي أمن مدينة مراكش، رفقة نائبه ورئيس الفرقة الولائية الجنائية بالمدينة لتهدئة الأوضاع بحي عيطونة بمراكش

شوف تيفي

تدخل قبل قليل من ليلة الأربعاء-الخميس، والي أمن مدينة مراكش، رفقة نائبه ورئيس الفرقة الولائية الجنائية بالمدينة لتهدئة الأوضاع بحي عيطونة بمراكش

وأوضح مصدر لـ''شوف تيفي'' أن حي عيطونة بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي يعرف في هذه الأثناء، حالة هيجان واحتجاج على إطلاق أحد رجال الشرطة رصاصة على مستوى صدر المبحوث عنه، بدل أطلاقها على مستوى الأرجل..

وللإشارة فقد اضطر أحد رجال الحموشي، كما تطرقت إلى ذلك قناة ''شوف تيفي''، إلى استعمال السلاح الوظيفي بمنطقة سيدي يوسف بنعلي بمدينة مراكش، بعدما توجهت الشرطة، مساء يومه الأربعاء، من أجل توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، مبحوث عنه ومن ذوي السوابق العدلية.

وبعدما تمكنت عناصر الشرطة من إيقاف المبحوث عنه، هاجمهم بعض الأفراد من ساكنة الحي بدرب عيطونة جانب الواد بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي، باستعمال العصي والحجارة.

وأمام مهاجمة هؤلاء الأفراد، ومحاولة المبحوث عنه الفرار، اضطر أحد رجال الشرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، ورصاصتين على مستوى صدر الجانح. الذي كان يهدد رجال الشرطة بسلاحه الأبيض من الحجم الكبير (سيف).

وبعدما تم نقله في حالة خطيرة إلى مستشفى ابن طفيل، توفي في الطريق، مشيرا إلى أنه تم نقله بعدها إلى مستودع الأموات بباب دكالة بمراكش.

كما تم نقل الشرطي في حالة خطيرة إلى مستشفى ابن طفيل، نتيجة تعرضه لضربة خطيرة على مستوى الرأس من طرف أحد أصدقاء المبحوث عنه.