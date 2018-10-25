في أخر تطورات الليلة الدامية بمراكش..إصابة رجلي أمن بجروح متفاوتة الخطورة ﻿

أصيب قبل قليل من يومه الخميس، رجلي أمن بإصابات خطيرة، جراء المواجهة الدامية، التي شهدها حي المحيط واد ايسيل بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، بمدينة مراكش، عقب مقتل شاب برصاص الأمن، بعد مواجهات هوليودية

شوف تيفي

أصيب قبل قليل من يومه الخميس، رجلي أمن بإصابات خطيرة، جراء المواجهة الدامية، التي شهدها حي المحيط واد ايسيل بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، بمدينة مراكش، عقب مقتل شاب برصاص الأمن، بعد مواجهات هوليودية مع مجموعة من الشباب المسلحين .

وذكرت مصادر ل''شوف تيفي''، أنه تم نقل المصابين من رجال الأمن إلى المستشفى ، قصد تلقي العلاج، بعدما تلقت الدورية الأمنية ليلة الأربعاء الخميس، هجوم من طرف شباب من ذوي السوابق العدلية، عبر رمي قوات الأمن بالحجارة، وبعض الأسلحة البيضاء .

وأعلنت ولاية أمن مراكش بعد ذلك، استنفارا أمنيا غير مسبوق،من أجل السيطرة على الوضع، وتم إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين، في انتظار فتح تحقيق من طرف السلطات في مدينة النخيل لمعرفة ملابسات الحادث .