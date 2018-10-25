 في أخر تطورات الليلة الدامية بمراكش..إصابة رجلي أمن بجروح متفاوتة الخطورة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطــيــر وبالصور.. حفر بقنطرة ميناء الداخلة تهدد حياة المواطنين والعاملين بالميناء.. والجهات المسؤولة آوت | مجتمع

خطــيــر وبالصور.. حفر بقنطرة ميناء الداخلة تهدد حياة المواطنين والعاملين بالميناء.. والجهات

والي الامن ورئيس الفرقة الولائية الجنائية يتدخلان من أجل تهدئة الأوضاع بحي عيطونة بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

والي الامن ورئيس الفرقة الولائية الجنائية يتدخلان من أجل تهدئة الأوضاع بحي عيطونة بمدينة مراكش

في أخر تطورات الليلة الدامية بمراكش..إصابة رجلي أمن بجروح متفاوتة الخطورة | حوادث و حقوق

في أخر تطورات الليلة الدامية بمراكش..إصابة رجلي أمن بجروح متفاوتة الخطورة

عاجل ..تفاصيل ليلة الرعب التي عاشتها مدينة مراكش بعد إطلاق الرصاص | حوادث و حقوق

عاجل ..تفاصيل ليلة الرعب التي عاشتها مدينة مراكش بعد إطلاق الرصاص

التفاصيل الكاملة لجلسة بوعشرين الحارقة و القاضي يقرر التأجيل ليوم الجمعة | بوليتيك

التفاصيل الكاملة لجلسة بوعشرين الحارقة و القاضي يقرر التأجيل ليوم الجمعة

إطلاق الرصاص في سماء مراكش يخلف وفاة مبحوث عنه هدد رجال الحموشي بالسلاح الأبيض | حوادث و حقوق

إطلاق الرصاص في سماء مراكش يخلف وفاة مبحوث عنه هدد رجال الحموشي بالسلاح الأبيض

حصري.. تفاصيل خاصة عن زيارة الملك محمد السادس لمحمية تازغموت بآيت أورير | بوليتيك

حصري.. تفاصيل خاصة عن زيارة الملك محمد السادس لمحمية ''تازغموت'' بآيت أورير

الهيني : بعد مرور أكثر من أربعين جلسة دفاع بوعشرين استفاق على تأليف حكاية لن يصدقها حتى الأطفال | بوليتيك

الهيني : بعد مرور أكثر من أربعين جلسة دفاع بوعشرين استفاق على تأليف حكاية لن يصدقها حتى الأطفال

بنشماش: يرجع عدم تحقيق الحد المعقول من أهداف المشاريع الإصلاحية التي شهدتها المنظومة التربوية إلى عدم تحويلها لنص قانوني مُلزِم | بوليتيك

بنشماش: يرجع عدم تحقيق الحد المعقول من أهداف المشاريع الإصلاحية التي شهدتها المنظومة التربوية إلى

الحلوة والعلوة..

في أخر تطورات الليلة الدامية بمراكش..إصابة رجلي أمن بجروح متفاوتة الخطورة

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 01:03 في أخر تطورات الليلة الدامية بمراكش..إصابة رجلي أمن بجروح متفاوتة الخطورة | حوادث و حقوق
في أخر تطورات الليلة الدامية بمراكش..إصابة رجلي أمن بجروح متفاوتة الخطورة
أصيب قبل قليل من يومه الخميس، رجلي أمن بإصابات خطيرة، جراء المواجهة الدامية، التي شهدها حي المحيط واد ايسيل بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، بمدينة مراكش، عقب مقتل شاب برصاص الأمن، بعد مواجهات هوليودية

شوف تيفي

أصيب قبل قليل من يومه الخميس، رجلي أمن بإصابات خطيرة، جراء المواجهة الدامية، التي شهدها حي المحيط واد ايسيل بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، بمدينة مراكش، عقب مقتل شاب برصاص الأمن، بعد مواجهات هوليودية مع مجموعة من الشباب المسلحين .

وذكرت مصادر ل''شوف تيفي''، أنه تم نقل المصابين من رجال الأمن إلى المستشفى ، قصد تلقي العلاج، بعدما تلقت الدورية الأمنية ليلة الأربعاء الخميس، هجوم من طرف شباب من ذوي السوابق العدلية، عبر رمي قوات الأمن بالحجارة، وبعض الأسلحة البيضاء .

وأعلنت ولاية أمن مراكش بعد ذلك، استنفارا أمنيا غير مسبوق،من أجل السيطرة على الوضع، وتم إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين، في انتظار فتح تحقيق من طرف السلطات في مدينة النخيل لمعرفة ملابسات الحادث .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب رجلي أمن حادث مراكش السلطات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

والي الامن ورئيس الفرقة الولائية الجنائية يتدخلان من أجل تهدئة الأوضاع بحي عيطونة بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

والي الامن ورئيس الفرقة الولائية الجنائية يتدخلان من أجل تهدئة الأوضاع بحي عيطونة بمدينة مراكش

عاجل ..تفاصيل ليلة الرعب التي عاشتها مدينة مراكش بعد إطلاق الرصاص | حوادث و حقوق

عاجل ..تفاصيل ليلة الرعب التي عاشتها مدينة مراكش بعد إطلاق الرصاص

إطلاق الرصاص في سماء مراكش يخلف وفاة مبحوث عنه هدد رجال الحموشي بالسلاح الأبيض | حوادث و حقوق

إطلاق الرصاص في سماء مراكش يخلف وفاة مبحوث عنه هدد رجال الحموشي بالسلاح الأبيض

مصرع شاب خلال قيامه بعمله في حفر مشروع للصرف الصحي بتازة | حوادث و حقوق

مصرع شاب خلال قيامه بعمله في حفر مشروع للصرف الصحي بتازة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كــروط: دفاع بوعشرين كيدخل و يخرج فالهضرة بخصوص الفيديوهات الجنسية وهذا الأمر الغريب الذي تم الكشف عنه | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

كــروط: دفاع بوعشرين كيدخل و يخرج فالهضرة بخصوص الفيديوهات الجنسية وهذا الأمر الغريب الذي تم الكشف عنه

دفاع ضحايا بوعشرين..الشخص اللي كيظهر فالفيديوهات الجنسية هو بوعشرين و ماشي ما يُروج له دفاع المتهم | خارج البلاطو

دفاع ضحايا بوعشرين..الشخص اللي كيظهر فالفيديوهات الجنسية هو بوعشرين و ماشي ما يُروج له دفاع المتهم

كروط يستغرب من تصريحات دفاع بوعشرين بعد زعمهم أن زوج أسماء الحلاوي يظهر في الفيديوهات الجنسية مكان المتهم | بــووز

كروط يستغرب من تصريحات دفاع بوعشرين بعد زعمهم أن زوج أسماء الحلاوي يظهر في الفيديوهات الجنسية مكان المتهم

7 حقائق مثيرة عن مقتل المعارض السعودي خاشقجي | بــووز

7 حقائق مثيرة عن مقتل المعارض السعودي خاشقجي

﻿

آخر المستجدات

خطــيــر وبالصور.. حفر بقنطرة ميناء الداخلة تهدد حياة المواطنين والعاملين بالميناء.. والجهات المسؤولة آوت | مجتمع
منذ 5 دقائق

خطــيــر وبالصور.. حفر بقنطرة ميناء الداخلة تهدد حياة المواطنين والعاملين بالميناء.. والجهات

والي الامن ورئيس الفرقة الولائية الجنائية يتدخلان من أجل تهدئة الأوضاع بحي عيطونة بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

والي الامن ورئيس الفرقة الولائية الجنائية يتدخلان من أجل تهدئة الأوضاع بحي عيطونة بمدينة مراكش

في أخر تطورات الليلة الدامية بمراكش..إصابة رجلي أمن بجروح متفاوتة الخطورة | حوادث و حقوق

في أخر تطورات الليلة الدامية بمراكش..إصابة رجلي أمن بجروح متفاوتة الخطورة

عاجل ..تفاصيل ليلة الرعب التي عاشتها مدينة مراكش بعد إطلاق الرصاص | حوادث و حقوق

عاجل ..تفاصيل ليلة الرعب التي عاشتها مدينة مراكش بعد إطلاق الرصاص

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.