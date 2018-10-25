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عاجل ..تفاصيل ليلة الرعب التي عاشتها مدينة مراكش بعد إطلاق الرصاص

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 00:53 عاجل ..تفاصيل ليلة الرعب التي عاشتها مدينة مراكش بعد إطلاق الرصاص | حوادث و حقوق
عاجل ..تفاصيل ليلة الرعب التي عاشتها مدينة مراكش بعد إطلاق الرصاص
متابعة منا لوفاة شاب من ذوي السوابق العدلية، قبل قليل من ليلة الأربعاء الخميس، على يد رجال الأمن بمدينة مراكش، وبالضبط بحي المحيط واد ايسيل بسيدي يوسف بنعلي، كشفت مصادرنا أن مواجهات اندلعت بالحي

شوف تيفي

متابعة منا لوفاة شاب من ذوي السوابق العدلية، قبل قليل من ليلة الأربعاء الخميس، على يد رجال الأمن بمدينة مراكش، وبالضبط بحي المحيط واد ايسيل بسيدي يوسف بنعلي، كشفت مصادرنا أن مواجهات اندلعت بالحي المذكور بين قوات الأمن وعدد من الشباب ذوي السوابق العدلية .

وقام الشاب المتوفي بمواجهة رجال الأمن، وأشهر في وجوههم سيفا، حسب ماذكرت مصادر خاصة ل '' شوف تيفي''، التي أكدث على أن المواجهات استمرت لزهاء ساعتين، وأن قوات الأمن لم تجد أمامها سوى الضرب بالرصاص، لوقف عملية الهجوم الذي شنه مجموعة من الشباب بالحجارة والآلات الحادة على دورية للأمن حضرت لعين المكان بمنطقة يوسف بنعلي بمدينة مراكش.

يشار أن مقاطعة يوسف بنعلي عاشت ليلة دامية، بعد المداهمة الأمنية التي عرفتها المنطقة، والتي شهدت وفاة أحد الشباب، مع تسجيل عدد كبير من الجروح في صفوف رجال الأمن ، وحضر إلى عين المكان بعد ذلك والي أمن مراكش سعيد العلوة، من أجل معرفة ملابسات الحادث الذي هز مدينة مراكش هذه الليلة .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مراكش جريمة رجال الأمن قتل السوابق العدلية

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