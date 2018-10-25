إطلاق الرصاص في سماء مراكش يخلف وفاة مبحوث عنه هدد رجال الحموشي بالسلاح الأبيض ﻿

اضطر رجال الحموشي قبل قليل من ليلة الأربعاء-الخميس، إلى استعمال السلاح الوظيفي بمنطقة سيدي يوسف بنعلي بمدينة مراكش

شوف تيفي

اضطر رجال الحموشي قبل قليل من ليلة الأربعاء-الخميس، إلى استعمال السلاح الوظيفي بمنطقة سيدي يوسف بنعلي بمدينة مراكش

وأوضح مصدر لشوف تيفي، أن عناصر الشرطة توجهت، مساء يومه الأربعاء، إلى توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، مبحوث عنه ومن ذوي السوابق العدلية.

وأضاف ذات المصدر أنه بعدما تمكنت عناصر الشرطة من إيقافه، هاجمهم بعض الأفراد من ساكنة الحي بدرب عيطونة جانب الواد بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي، باستعمال العصي والحجارة.

وكشف ذات المصادر أنه أمام مهاجمة هؤلاء الأفراد، ومحاولة المبحوث عنه الفرار، اضطر أحد رجال الشرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، ورصاصتين على مستوى صدر الجانح. الذي كان يهدد رجال الشرطة بسلاحه الأبيض من الحجم الكبير (سيف).

وأكد مصدرنا إلى أنه تم نقله في حالة خطيرة الى مستشفى ابن طفيل، لكنه توفي في الطريق، مشيرا إلى أنه تم نقله بعدها إلى مستودع الأموات بباب دكالة بمراكش.

كما تم نقل الشرطي في حالة خطيرة إلى مستشفى ابن طفيل، نتيجة تعرضه لضربة خطيرة على مستوى الرأس من طرف أحد أصدقاء المبحوث عنه.