حصري.. تفاصيل خاصة عن زيارة الملك محمد السادس لمحمية ''تازغموت'' بآيت أورير ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ ''شوف تيفي''، أن الملك محمد السادس، قام زوال يوم الأربعاء 24 أكتوبر الجاري، بزيارة خاصة لمحمية ''تازغموت'' بآيت أورير إقليم الحوز، من أجل ممارسة هوايته المفضلة القنص.

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

كشفت مصادر مطلعة لـ ''شوف تيفي''، أن الملك محمد السادس، قام زوال يوم الأربعاء 24 أكتوبر الجاري، بزيارة خاصة لمحمية ''تازغموت'' بآيت أورير إقليم الحوز، من أجل ممارسة هوايته المفضلة القنص.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الملك محمد السادس لم يقم بزيارة هذه المحمية منذ سنة 1992، أحيث كان وليا للعهد في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.

وسبق للملك محمد السادس، أن حل نهاية الأسبوع الماضي، بمحمية ''إدروكة'' الواقعة بين جماعتي تيدلي مسفيوة و التوامة بإقليم الحوز، من أجل ممارسة هوايته المفضلة القنص بعد تأمين الزيارة الملكية لهذه المنطقة من طرف السلطات الإقليمية.