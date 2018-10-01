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الهيني : بعد مرور أكثر من أربعين جلسة دفاع بوعشرين استفاق على تأليف حكاية لن يصدقها حتى الأطفال

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 22:35 الهيني : بعد مرور أكثر من أربعين جلسة دفاع بوعشرين استفاق على تأليف حكاية لن يصدقها حتى الأطفال | بوليتيك
الهيني : بعد مرور أكثر من أربعين جلسة دفاع بوعشرين استفاق على تأليف حكاية لن يصدقها حتى الأطفال
إثر ما راج يومه الأربعاء في جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، الذي نفى أن يكون هو من كان يمارس الجنس على ضحاياه فوق الكنبة، ولكنه زوج إحدى المشتكيات حسب دفاعه،صرح محمد الهيني الحقوقي ومحامي دفاع

شوف تيفي

إثر ما راج يومه الأربعاء في جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، الذي نفى أن يكون هو من كان يمارس الجنس على ضحاياه فوق الكنبة، ولكنه زوج إحدى المشتكيات حسب دفاعه،صرح محمد الهيني الحقوقي ومحامي دفاع المشتكيات لـقناة "شوف تيفي" يومه الأربعاء "إنه العبث البوعشريني، إنه اختلاق مسرحية وتمثيلية جديدة بإخراج ضعيف وهزيل يحكم على صنف معين من التفكير يستبلدنا ويستغفلنا"

وكشف ذات المصدر أنه "بعد مرور أكثر من أربعين جلسة استفاقوا على حكاية أطفال جديدة تستحق أن نسليهم بها ليناموا وليغطوا في نومهم بل ربما حتى الأطفال ستزعجهم الحكاية وسيمتنعون عن سماعها وسيديرون ظهورهم لها، طالبين من آبائهم اختيار حكايات راشدة لأناس راشدين ليتدربوا على الرشد وليس على تعلم البلاهة والسخرية".

وأضاف"إن لم تستحي فاصنع وألِف ما شئت لأن من يتجر في الواقع يتجر حتى في الخيال والافتراء ومن أنكر نفسه، يهون به أن ينكر الزمن والوقائع والأشخاص ويبدع في اغتيال الحقائق وفبركة وتزوير الثابت للاحتيال والنصب على أشخاص آخرين ليسوا إلا ضحايا".

وكان النقيب الزيان عضو بهيئة دفاع توفيق بوعشرين قد صرح أمس الثلاثاء للصحافة أنه "سوف نفضح ما كان يمارس الجنس في الكنبة ديال بوعشرين"

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب محمد الهيني جلسة الكنبة توفيق بوعشرين

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