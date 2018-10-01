 عزيز أخنوش: مشاريع التهيئة السقوية لفائدة فلاحي المناطق الجنوبية الشرقية تهدف إلى خلق فرص الشغل وتحسين دخل ساكنة هذه المناطق ﻿
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عزيز أخنوش: مشاريع التهيئة السقوية لفائدة فلاحي المناطق الجنوبية الشرقية تهدف إلى خلق فرص الشغل وتحسين دخل ساكنة هذه المناطق

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 22:03 عزيز أخنوش: مشاريع التهيئة السقوية لفائدة فلاحي المناطق الجنوبية الشرقية تهدف إلى خلق فرص الشغل وتحسين دخل ساكنة هذه المناطق | بوليتيك
عزيز أخنوش: مشاريع التهيئة السقوية لفائدة فلاحي المناطق الجنوبية الشرقية تهدف إلى خلق فرص الشغل وتحسين دخل ساكنة هذه المناطق
أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يومه الأربعاء خلال زيارته لإقليم الراشيدية، إثر إطلاعه على عدد من مشاريع التهيئة السقوية لفائدة فلاحي الجهة، على أن

شوف تيفي:

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يومه الأربعاء خلال زيارته لإقليم الراشيدية، إثر إطلاعه على عدد من مشاريع التهيئة السقوية لفائدة فلاحي الجهة، على أن هذه المشاريع تهدف إلى خلق فرص الشغل وتشجيع زراعة نخل التمور بالمنطقة، وتعمل على تحسين دخل ساكنة هذه المناطق.

وتندرج هذه المشاريع ضمن مخطط إعادة تهيئة المدارات والدوائر السقوية بالجهة، من أجل تعبئة أفضل للموارد المائية، وتحسين وإنعاش زراعة نخل التمور بالمنطقة.

كما اطلع عزيز أخنوش على مشروع تنمية الدوائر السقوية بالمناطق الجنوبية الشرقية لأقاليم فكيك والراشيدية وتنغير، الذي سيمكن من بناء 12 سدا تحويليا، و4 منشآت لتطعيم الفرشة المائية واستصلاح 124 خطارة واستصلاح قنوات الري على طول 20 كلم، وبناء وتجهيز 3 وحدات للتثمين، بالإضافة لتوزيع 100 ألف نخلة، حيث تقدر تكلفة المشروع الإجمالية بـ 350 مليون درهم.

 كما شدد الوزير خلال ترأسه اجتماع لجنة التوجيه الإستراتيجي للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان صباح الأربعاء 24 أكتوبر بمقر الوكالة بأرفود، على أهمية قطاعي التمور والأركان في إمكانية لعبهما دور رافعة تنموية حقيقية تساهم في خلق فرص الشغل وتحسين دخل ساكنة هذه المناطق.

وأكد أخنوش على أن قطاع إنتاج التمور يمكن له أن يلعب دورا هاما في تنزيل التوجيهات الملكية، بخصوص تشجيع الاستثمار في العالم القروي، وتقوية وانبثاق طبقة وسطى فلاحية

وقد استمع عزيز أخنوش خلال ترأسه للاجتماع، إلى عرض إبراهيم حافيدي مدير الوكالة، شمل الوضعية الحالية لمناطق الواحات وشجر الأركان، بالإضافة لآفاق تطويرها.

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شوف تيفي المغرب عزيز أخنوش مشاريع التهيئة السقوية فلاحة المناطق الجنوبية الشرقية فرص الشغل تشجيع زراعة

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