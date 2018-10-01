إدارة سجن عين السبع1 : حادث انفجار سخان المياه لم يسفر عن أي إصابة ﻿

أعلنت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أن المؤسسة شهدت يومه الأربعاء 24 أكتوبر 2018 حوالي الساعة الرابعة زوالا، حادث انفجار لأحد سخانات المياه الموجودة بها، وذلك خلال عملية الصيانة التي تخضع لها هذه

شوف تيفي

أعلنت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أن المؤسسة شهدت يومه الأربعاء 24 أكتوبر 2018 حوالي الساعة الرابعة زوالا، حادث انفجار لأحد سخانات المياه الموجودة بها، وذلك خلال عملية الصيانة التي تخضع لها هذه السخانات بشكل دوري من طرف الشركة المختصة.

وقد تسبب الحادث المذكور، وفق بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الأربعاء، في إصابات طفيفة لعاملين تابعين للشركة المكلفة بالصيانة، تلقوا على إثرها الإسعافات الأولية قبل نقلهما إلى المستشفى، في حين تدخل موظفو المؤسسة وتمكنوا من السيطرة على الحريق في الحين.

وأوضح ذات البلاغ إلى أن هذا الحادث لم يتسبب في إصابات سواء في صفوف موظفي المؤسسة أو في صفوف النزلاء والزوار.