 توقيف عشريني بتر يد نادل مقهى بأيت ملول بدافع السرقة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إدارة سجن عين السبع1 : حادث انفجار سخان المياه لم يسفر عن أي إصابة | بوليتيك

إدارة سجن عين السبع1 : حادث انفجار سخان المياه لم يسفر عن أي إصابة

توقيف عشريني بتر يد نادل مقهى بأيت ملول بدافع السرقة | مجتمع

توقيف عشريني بتر يد نادل مقهى بأيت ملول بدافع السرقة

دفاع بوعشرين يقدم رواية أخرى عن الفيديوهات الجنسية و يدعي أن زوج إحدى المشتكيات يظهر في الأشرطة | بوليتيك

دفاع بوعشرين يقدم رواية أخرى عن الفيديوهات الجنسية و يدعي أن زوج إحدى المشتكيات يظهر في الأشرطة

حزب العدالة والتنمية يتلقى ضربة موجعة ثانية بعد المحمدية .. إقالة رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان | بوليتيك

حزب العدالة والتنمية يتلقى ضربة موجعة ثانية بعد المحمدية .. إقالة رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي

لأول مرة.. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتحدث عن مقتل خاشقجي | دولي

لأول مرة.. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتحدث عن مقتل خاشقجي

العثماني .. الحكومة تعمل على تلبية الطلب المتزايد على السكن | بوليتيك

العثماني .. الحكومة تعمل على تلبية الطلب المتزايد على السكن

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 59 شخصا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعرض ساحل الناظور | بوليتيك

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 59 شخصا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعرض ساحل الناظور

4 مشتكيات في قضية بوعشرين تُطالبن بمليار و300 مليون كتعويض مادي | بوليتيك

4 مشتكيات في قضية بوعشرين تُطالبن بمليار و300 مليون كتعويض مادي

تفاصيل جديدة ... أحكام بالسجن للمتهمين بـإهانة العلم الوطني | بوليتيك

تفاصيل جديدة ... أحكام بالسجن للمتهمين بـ''إهانة العلم الوطني''

الحلوة والعلوة..

توقيف عشريني بتر يد نادل مقهى بأيت ملول بدافع السرقة

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 20:05 توقيف عشريني بتر يد نادل مقهى بأيت ملول بدافع السرقة | مجتمع
توقيف عشريني بتر يد نادل مقهى بأيت ملول بدافع السرقة
أوقفت مصالح الشرطة القضاٸية بمفوضية أیت ملول مساء اليوم الأربعاء بمنطقة أيت واکمار التابعة للنفود الترابی لجماعة الصفاء إقليم اشتوكة ايت بها شخص عشريني، وذلك بعد تورطه في الاعتداء على نادل مقهى

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أوقفت مصالح الشرطة القضاٸية بمفوضية أیت ملول مساء اليوم الأربعاء بمنطقة أيت واکمار التابعة للنفود الترابی لجماعة الصفاء إقليم اشتوكة ايت بها شخص عشريني، وذلك بعد تورطه في الاعتداء على نادل مقهى وبتر يده نهاية الأسبوع الماضي.

وحسب مصادر شوف تيفي''، فقد جاء توقيف الجاني بعد مجموعة من التحريات والأبحاث الميدانية التي قامت بها عناصر أمن أيت ملول بتنسيق مع الدرك الملكي بسرية بيوكرى بناءا على الأوصاف المقدمة من طرف الضحية حيث جرى تحديد هويته و توقيفه بمنطقة أيت وكمار باشتوكة أيت بها وأحيل على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول المنسوب له، قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

وأضافت ذات المصادر، أن الموقوف اعترض سبيل الضحية أثناء توجهه نحو مقر عمله بأحد المقاهي بأيت ملول وقام بالاعتداء عليه بواسطة سيف حاد كان بحوزته، حيث وجه له ضربة قوية على مستوى يده ما أدى لبترها، ليقوم بعد ذلك بسرقة دراجته النارية ويلوذ بالفرار نحو وجهة مجهولة.

وعلى إثر الحادث تم نقل الضحية على وجه السرعة نحو إحدى المصحات الخاصة من أجل الخضوع لعملية جراحية مستعجلة قصد إرجاع اليد لمكانها ورتقها، وهي العملية التي استغرقت حوالي 10 ساعات وكللت بالنجاح.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أيت ملول توقيف عشريني بتر يد نادل مقهى سرقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

النسيج الجمعوي بإقليم اليوسفية وشيشاوة يدق ناقوس الخطر من الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال | مجتمع

النسيج الجمعوي بإقليم اليوسفية وشيشاوة يدق ناقوس الخطر من الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال

صادم.. وزارة الصحة تعترف بإصابة تلاميذ بمرض خطير بطاطا | مجتمع

صادم.. وزارة الصحة تعترف بإصابة تلاميذ بمرض خطير بطاطا

إيداع أربعيني بسجن بويزكارن بعد شرملته لطليقته بالسلاح الأبيض | مجتمع

إيداع أربعيني بسجن بويزكارن بعد شرملته لطليقته بالسلاح الأبيض

فضيحة.. التسافطات المطرية تعري واقع البنية التحتية للداخلة بعد ظهور حفر بشوارع المدينة | مجتمع

فضيحة.. التسافطات المطرية تعري واقع البنية التحتية للداخلة بعد ظهور حفر بشوارع المدينة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

7 حقائق مثيرة عن مقتل المعارض السعودي خاشقجي | بــووز
منذ 19 دقيقة

7 حقائق مثيرة عن مقتل المعارض السعودي خاشقجي

لأول مرة..الرئيس المدير العام لمجموعة سيتي كلوب يعد المغاربة بمفاجآت كبيرة و قريبا بالدول العربية | روبورتاج

لأول مرة..الرئيس المدير العام لمجموعة سيتي كلوب يعد المغاربة بمفاجآت كبيرة و قريبا بالدول العربية

تجار السوق الأسبوعي بأولاد تايمة يهددون برحيل جماعي و يُطالبون بلجنة لافتحاص المالية | خارج البلاطو

تجار السوق الأسبوعي بأولاد تايمة يهددون برحيل جماعي و يُطالبون بلجنة لافتحاص المالية

لحظة نقل موظفين من عكاشة إلى المستشفى بعد الحريق الذي اندلع داخل السجن بالبيضاء | زووم

لحظة نقل موظفين من عكاشة إلى المستشفى بعد الحريق الذي اندلع داخل السجن بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

إدارة سجن عين السبع1 : حادث انفجار سخان المياه لم يسفر عن أي إصابة | بوليتيك
منذ 45 دقيقة

إدارة سجن عين السبع1 : حادث انفجار سخان المياه لم يسفر عن أي إصابة

توقيف عشريني بتر يد نادل مقهى بأيت ملول بدافع السرقة | مجتمع

توقيف عشريني بتر يد نادل مقهى بأيت ملول بدافع السرقة

دفاع بوعشرين يقدم رواية أخرى عن الفيديوهات الجنسية و يدعي أن زوج إحدى المشتكيات يظهر في الأشرطة | بوليتيك

دفاع بوعشرين يقدم رواية أخرى عن الفيديوهات الجنسية و يدعي أن زوج إحدى المشتكيات يظهر في الأشرطة

حزب العدالة والتنمية يتلقى ضربة موجعة ثانية بعد المحمدية .. إقالة رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان | بوليتيك

حزب العدالة والتنمية يتلقى ضربة موجعة ثانية بعد المحمدية .. إقالة رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.