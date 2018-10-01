توقيف عشريني بتر يد نادل مقهى بأيت ملول بدافع السرقة ﻿

أوقفت مصالح الشرطة القضاٸية بمفوضية أیت ملول مساء اليوم الأربعاء بمنطقة أيت واکمار التابعة للنفود الترابی لجماعة الصفاء إقليم اشتوكة ايت بها شخص عشريني، وذلك بعد تورطه في الاعتداء على نادل مقهى

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أوقفت مصالح الشرطة القضاٸية بمفوضية أیت ملول مساء اليوم الأربعاء بمنطقة أيت واکمار التابعة للنفود الترابی لجماعة الصفاء إقليم اشتوكة ايت بها شخص عشريني، وذلك بعد تورطه في الاعتداء على نادل مقهى وبتر يده نهاية الأسبوع الماضي.

وحسب مصادر شوف تيفي''، فقد جاء توقيف الجاني بعد مجموعة من التحريات والأبحاث الميدانية التي قامت بها عناصر أمن أيت ملول بتنسيق مع الدرك الملكي بسرية بيوكرى بناءا على الأوصاف المقدمة من طرف الضحية حيث جرى تحديد هويته و توقيفه بمنطقة أيت وكمار باشتوكة أيت بها وأحيل على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول المنسوب له، قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

وأضافت ذات المصادر، أن الموقوف اعترض سبيل الضحية أثناء توجهه نحو مقر عمله بأحد المقاهي بأيت ملول وقام بالاعتداء عليه بواسطة سيف حاد كان بحوزته، حيث وجه له ضربة قوية على مستوى يده ما أدى لبترها، ليقوم بعد ذلك بسرقة دراجته النارية ويلوذ بالفرار نحو وجهة مجهولة.

وعلى إثر الحادث تم نقل الضحية على وجه السرعة نحو إحدى المصحات الخاصة من أجل الخضوع لعملية جراحية مستعجلة قصد إرجاع اليد لمكانها ورتقها، وهي العملية التي استغرقت حوالي 10 ساعات وكللت بالنجاح.