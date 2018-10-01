دفاع بوعشرين يقدم رواية أخرى عن الفيديوهات الجنسية و يدعي أن زوج إحدى المشتكيات يظهر في الأشرطة ﻿

تقدم دفاع المتهم توفيق بوعشرين اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بطلبات اعتبرها دفاع المطالبات بالحق المدني بالغريبة .

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تقدم دفاع المتهم توفيق بوعشرين اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بطلبات اعتبرها دفاع المطالبات بالحق المدني بالغريبة .

و اعتبر المحامي الحسيني كروط عن دفاع المطالبات بالحق المدني أن دفاع المتهم يتقدمون بطلبات لا جدوى لها كإحضار المحجوز الذي سبق وأن أنجزت خبرة عليه، كما طالبوا باستدعاء زوج (أ.ح) كشاهد في حين أن الأخير نصب نفسه مطالبا بالحق المدني.

واستغرب دفاع المطالبات بالحق المدني لتصريح دفاع المتهم عن أن الشخص الموجود بالفيديوهات ليس المتهم بوعشرين بل زوج (أ.ح) علما أن كل المصرحات صرحن أن الموجود بالفيديوهات هو المتهم بوعشرين.