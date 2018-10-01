حزب العدالة والتنمية يتلقى ضربة موجعة ثانية بعد المحمدية .. إقالة رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان ﻿

صوت يومه الأربعاء،ثلثا أعضاء المجلس البلدي على إقالة ''محمد الحفياني'' رئيس المجلس المنتمي لحزب العدالة والتنمية من منصبه.

شوف تيفي: جمال الديابي

صوت يومه الأربعاء،ثلثا أعضاء المجلس البلدي على إقالة ''محمد الحفياني'' رئيس المجلس المنتمي لحزب العدالة والتنمية من منصبه.

وصوت صباح اليوم ، بمناسبة انعقاد دورة أكتوبر العادية للمجلس، 28 عضوا بمجلس سيدي سليمان أغلبيةً و معارضة من أصل 35 مستشاراً على إقالة الرئيس ''محمد الحفياني''، و يوجد من ضمنهم أعضاء ينتمون لحزب العدالة و التنمية.

وأوضح عبد المطلب اعميار المستشار الجماعي، عن حزب الاصالة والمعاصرة، في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، أنه ''تم التصويت على نقطة طلب الاستقالة بناء على المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تم إدراجها اليوم، بعدما تم في وقت سابق تقديم ملتمس الاستقالة، من طرف 28 صوت من أصل 35''.

وكشف ذات المصدر أنه ''انطلاقا من التجربة الجماعية ونحن في موقع المعارضة وتقييمنا الاجمالي لمدة 3 سنوات، توصلنا الى حصيلة كارثية، حيث سجلنا كمعارضة عدم انجاز ولو مشروع واحد خلال هذه السنوات، علما أن جماعة سيدي سليمان لم تستفد من أي دعم من قبل الجهة''

وَأضاف'' كما سجلنا أن التسعة اقاليم المكونة للجهة استفاد من مجموعة من المشاريع إلا إقليم مدينة سيدي سليمان، مع العلم ان الجهة تحت إمرة الحزب الحاكم والرئيس الذي تمت إقالته ينتمي له''.

وتفعيلا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، صوت أعضاء المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على قرار يقضي بـ '' إقالة '' رئيس المجلس، محمد الحفياني، البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية.

و تنص المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، على أنه ''بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (3/2) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس''.