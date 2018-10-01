 لأول مرة.. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتحدث عن مقتل خاشقجي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

دفاع بوعشرين يقدم رواية أخرى عن الفيديوهات الجنسية و يدعي أن زوج إحدى المشتكيات يظهر في الأشرطة | بوليتيك

دفاع بوعشرين يقدم رواية أخرى عن الفيديوهات الجنسية و يدعي أن زوج إحدى المشتكيات يظهر في الأشرطة

حزب العدالة والتنمية يتلقى ضربة موجعة ثانية بعد المحمدية .. إقالة رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان | بوليتيك

حزب العدالة والتنمية يتلقى ضربة موجعة ثانية بعد المحمدية .. إقالة رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي

لأول مرة.. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتحدث عن مقتل خاشقجي | دولي

لأول مرة.. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتحدث عن مقتل خاشقجي

العثماني .. الحكومة تعمل على تلبية الطلب المتزايد على السكن | بوليتيك

العثماني .. الحكومة تعمل على تلبية الطلب المتزايد على السكن

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 59 شخصا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعرض ساحل الناظور | بوليتيك

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 59 شخصا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعرض ساحل الناظور

4 مشتكيات في قضية بوعشرين تُطالبن بمليار و300 مليون كتعويض مادي | بوليتيك

4 مشتكيات في قضية بوعشرين تُطالبن بمليار و300 مليون كتعويض مادي

تفاصيل جديدة ... أحكام بالسجن للمتهمين بـإهانة العلم الوطني | بوليتيك

تفاصيل جديدة ... أحكام بالسجن للمتهمين بـ''إهانة العلم الوطني''

النسيج الجمعوي بإقليم اليوسفية وشيشاوة يدق ناقوس الخطر من الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال | مجتمع

النسيج الجمعوي بإقليم اليوسفية وشيشاوة يدق ناقوس الخطر من الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال

مصرع شاب خلال قيامه بعمله في حفر مشروع للصرف الصحي بتازة | حوادث و حقوق

مصرع شاب خلال قيامه بعمله في حفر مشروع للصرف الصحي بتازة

الحلوة والعلوة..

لأول مرة.. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتحدث عن مقتل خاشقجي

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 18:39 لأول مرة.. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتحدث عن مقتل خاشقجي | دولي
لأول مرة.. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتحدث عن مقتل خاشقجي
وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقتل الصحافي جمال خاشقجي بـ''الحادث البشع''، متعهدا بتقديم ''المجرمين'' للعدالة، ومشددا على استمرار التعاون بين الرياض وأنقرة، في أول تصريحات علنية له حول

شوف تيفي:

 وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقتل الصحافي جمال خاشقجي بـ''الحادث البشع''، متعهدا بتقديم ''المجرمين'' للعدالة، ومشددا على استمرار التعاون بين الرياض وأنقرة، في أول تصريحات علنية له حول القضية.

 وقال محمد بنسلمان، اليوم الأربعاء في منتدى ''مبادرة مستقبل الاستثمار'' المنعقد في الرياض تعليقا على قضية خاشقجي ''الحادث مؤلم جدا لجميع السعوديين، إنه حادث بشع غير مبرر تماما''.

وشدد على أن المملكة ''تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية (...) والعمل مع الحكومة التركية للوصول إلى النتائج وتقديم المجرمين للمحاكمة''، مضيفا ''العدالة في الأخير ستظهر''.

أضاف أن هناك محاولات لـ''إحداث شرخ'' في العلاقات مع أنقرة، لكنه شدد على أنهم ''لن يستطيعوا عمل ذلك''، من دون أن يحدد من هي الجهات الساعية إلى ذلك.

وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف اليوم الأربعاء مع ولي العهد السعودي للمرة الأولى منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وفق مصدر في الرئاسة التركية.

وقال المصدر إن الجانبين بحثا ''مسألة الجهود المشتركة والخطوات التي ينبغي اتخاذها بهدف إلقاء الضوء على كل جوانب مقتل جمال خاشقجي''.

 وبعد 17 يوما من الإنكار، أكدت الرياض يوم السبت الماضي أن خاشقجي قتل عن طريق الخطأ في قنصليتها خلال ''شجار'' مع عناصر أتوا للتفاوض معه حول عودته إلى المملكة، مشددة على أن ولي العهد لم يكن على علم بما حصل. وشككت دول ومنظمات عدة في الرواية السعودية.

 وكان خاشقجي يكتب مقالات في صحيفة ''واشنطن بوست'' الأمريكية ينتقد فيها سياسات ولي العهد الذي يتولى مناصب قيادية عدة في المملكة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ولي العهد السعودية محمد بن سلمان مقتل خاشقجي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. تزامنا مع قضية خاشقجي: العثور على حارس صدام حسين جثة هامدة | دولي

عاجل.. تزامنا مع قضية خاشقجي: العثور على حارس صدام حسين جثة هامدة

الولايات المتحدة الأمريكية تمنع المتورطين في قتل خاشقجي من دخول أراضيها | دولي

الولايات المتحدة الأمريكية تمنع المتورطين في قتل خاشقجي من دخول أراضيها

مثير..القضية مازال كتكبر..الأمم المتحدة تدخل هي الأخرى في قضية مقتل الصحافي خاشقجي | دولي

مثير..القضية مازال كتكبر..الأمم المتحدة تدخل هي الأخرى في قضية مقتل الصحافي خاشقجي

محكمة بلجيكيا تُــسقط جنسيتها عن زعيم جماعة إسلامية من أصول مغربية | دولي

محكمة بلجيكيا تُــسقط جنسيتها عن زعيم جماعة إسلامية من أصول مغربية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تجار السوق الأسبوعي بأولاد تايمة يهددون برحيل جماعي و يُطالبون بلجنة لافتحاص المالية | خارج البلاطو
منذ 44 دقيقة

تجار السوق الأسبوعي بأولاد تايمة يهددون برحيل جماعي و يُطالبون بلجنة لافتحاص المالية

لحظة نقل موظفين من عكاشة إلى المستشفى بعد الحريق الذي اندلع داخل السجن بالبيضاء | زووم

لحظة نقل موظفين من عكاشة إلى المستشفى بعد الحريق الذي اندلع داخل السجن بالبيضاء

بالفيديو..أسرار خاصة عن المــرأة الغامضة في حياة خاشقجي | بــووز

بالفيديو..أسرار خاصة عن المــرأة الغامضة في حياة خاشقجي

أول خروج إعلامي لعميد كلية العلوم القانونية بتطوان بعد واقعة سرقة معطف من مرجان..تم إعفائي من منصبي وقضية السرقة مرتبطة بالسياسة و هذه الحقيقة الكاملة | خارج البلاطو

أول خروج إعلامي لعميد كلية العلوم القانونية بتطوان بعد واقعة سرقة معطف من مرجان..تم إعفائي من منصبي وقضية السرقة مرتبطة بالسياسة و هذه الحقيقة الكاملة

﻿

آخر المستجدات

دفاع بوعشرين يقدم رواية أخرى عن الفيديوهات الجنسية و يدعي أن زوج إحدى المشتكيات يظهر في الأشرطة | بوليتيك
منذ 13 دقيقة

دفاع بوعشرين يقدم رواية أخرى عن الفيديوهات الجنسية و يدعي أن زوج إحدى المشتكيات يظهر في الأشرطة

حزب العدالة والتنمية يتلقى ضربة موجعة ثانية بعد المحمدية .. إقالة رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان | بوليتيك

حزب العدالة والتنمية يتلقى ضربة موجعة ثانية بعد المحمدية .. إقالة رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي

لأول مرة.. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتحدث عن مقتل خاشقجي | دولي

لأول مرة.. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتحدث عن مقتل خاشقجي

العثماني .. الحكومة تعمل على تلبية الطلب المتزايد على السكن | بوليتيك

العثماني .. الحكومة تعمل على تلبية الطلب المتزايد على السكن

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.