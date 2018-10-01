لأول مرة.. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتحدث عن مقتل خاشقجي ﻿

وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقتل الصحافي جمال خاشقجي بـ''الحادث البشع''، متعهدا بتقديم ''المجرمين'' للعدالة، ومشددا على استمرار التعاون بين الرياض وأنقرة، في أول تصريحات علنية له حول

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وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقتل الصحافي جمال خاشقجي بـ''الحادث البشع''، متعهدا بتقديم ''المجرمين'' للعدالة، ومشددا على استمرار التعاون بين الرياض وأنقرة، في أول تصريحات علنية له حول القضية.

وقال محمد بنسلمان، اليوم الأربعاء في منتدى ''مبادرة مستقبل الاستثمار'' المنعقد في الرياض تعليقا على قضية خاشقجي ''الحادث مؤلم جدا لجميع السعوديين، إنه حادث بشع غير مبرر تماما''.

وشدد على أن المملكة ''تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية (...) والعمل مع الحكومة التركية للوصول إلى النتائج وتقديم المجرمين للمحاكمة''، مضيفا ''العدالة في الأخير ستظهر''.

أضاف أن هناك محاولات لـ''إحداث شرخ'' في العلاقات مع أنقرة، لكنه شدد على أنهم ''لن يستطيعوا عمل ذلك''، من دون أن يحدد من هي الجهات الساعية إلى ذلك.

وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف اليوم الأربعاء مع ولي العهد السعودي للمرة الأولى منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وفق مصدر في الرئاسة التركية.

وقال المصدر إن الجانبين بحثا ''مسألة الجهود المشتركة والخطوات التي ينبغي اتخاذها بهدف إلقاء الضوء على كل جوانب مقتل جمال خاشقجي''.

وبعد 17 يوما من الإنكار، أكدت الرياض يوم السبت الماضي أن خاشقجي قتل عن طريق الخطأ في قنصليتها خلال ''شجار'' مع عناصر أتوا للتفاوض معه حول عودته إلى المملكة، مشددة على أن ولي العهد لم يكن على علم بما حصل. وشككت دول ومنظمات عدة في الرواية السعودية.

وكان خاشقجي يكتب مقالات في صحيفة ''واشنطن بوست'' الأمريكية ينتقد فيها سياسات ولي العهد الذي يتولى مناصب قيادية عدة في المملكة.