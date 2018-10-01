 تفاصيل جديدة ... أحكام بالسجن للمتهمين بـ''إهانة العلم الوطني'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

دفاع بوعشرين يقدم رواية أخرى عن الفيديوهات الجنسية و يدعي أن زوج إحدى المشتكيات يظهر في الأشرطة | بوليتيك

دفاع بوعشرين يقدم رواية أخرى عن الفيديوهات الجنسية و يدعي أن زوج إحدى المشتكيات يظهر في الأشرطة

حزب العدالة والتنمية يتلقى ضربة موجعة ثانية بعد المحمدية .. إقالة رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان | بوليتيك

حزب العدالة والتنمية يتلقى ضربة موجعة ثانية بعد المحمدية .. إقالة رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي

لأول مرة.. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتحدث عن مقتل خاشقجي | دولي

لأول مرة.. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتحدث عن مقتل خاشقجي

العثماني .. الحكومة تعمل على تلبية الطلب المتزايد على السكن | بوليتيك

العثماني .. الحكومة تعمل على تلبية الطلب المتزايد على السكن

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 59 شخصا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعرض ساحل الناظور | بوليتيك

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 59 شخصا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعرض ساحل الناظور

4 مشتكيات في قضية بوعشرين تُطالبن بمليار و300 مليون كتعويض مادي | بوليتيك

4 مشتكيات في قضية بوعشرين تُطالبن بمليار و300 مليون كتعويض مادي

تفاصيل جديدة ... أحكام بالسجن للمتهمين بـإهانة العلم الوطني | بوليتيك

تفاصيل جديدة ... أحكام بالسجن للمتهمين بـ''إهانة العلم الوطني''

النسيج الجمعوي بإقليم اليوسفية وشيشاوة يدق ناقوس الخطر من الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال | مجتمع

النسيج الجمعوي بإقليم اليوسفية وشيشاوة يدق ناقوس الخطر من الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال

مصرع شاب خلال قيامه بعمله في حفر مشروع للصرف الصحي بتازة | حوادث و حقوق

مصرع شاب خلال قيامه بعمله في حفر مشروع للصرف الصحي بتازة

الحلوة والعلوة..

تفاصيل جديدة ... أحكام بالسجن للمتهمين بـ''إهانة العلم الوطني''

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 18:01 تفاصيل جديدة ... أحكام بالسجن للمتهمين بـإهانة العلم الوطني | بوليتيك
تفاصيل جديدة ... أحكام بالسجن للمتهمين بـ''إهانة العلم الوطني''
أدان القضاء المغربي 14 شابا بالسجن ما بين شهر و10 أشهر، بتهم من بينها ''إهانة العلم الوطني''، على خلفية احتجاجات رفعت خلالها أعلام إسبانية بتطوان، وفق ما أفاد دفاعهم الأربعاء، حسب ما أوردته وكالة

شوف تيفي:

أدان القضاء المغربي 14 شابا بالسجن ما بين شهر و10 أشهر، بتهم من بينها ''إهانة العلم الوطني''، على خلفية احتجاجات رفعت خلالها أعلام إسبانية بتطوان، وفق ما أفاد دفاعهم الأربعاء، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال جابر بابا أحد محاميي الدفاع عن الملاحقين في هذا الملف لوكالة ''فرانس بريس'' اليوم الاربعاء، إن الشبان ''أدينوا بتهم إهانة العلم الوطني وتخريب ممتلكات عمومية وخاصة والمشاركة في تظاهرة غير مرخصة''، مشيرا إلى أنهم سيستأنفون هذه الأحكام.

وأضاف أن 5 قاصرين آخرين، من ضمن 19 ملاحقا في المجموع ضمن هذا الملف، سيتم الاستماع إليهم الجمعة القادمة من طرف قاضي التحقيق المكلف بقضايا القاصرين.

وكان الشبان الـ19 أوقفوا مطلع أكتوبر الجاري بتهمة رفع أعلام إسبانية وترديد شعارات مؤيدة للهجرة مثل ''عاشت إسبانيا''، أثناء مباراة لكرة القدم نهاية شتنبر بمدينة تطوان.

كما وجهت إليهم تهم ''تخريب ممتلكات عمومية وخاصة'' أثناء ''تظاهرة غير مرخصة''، في سياق احتجاجات شهدتها المدينة بعد تلك المباراة، على خلفية حادث مقتل الطالبة حياة بلقاسم (22 سنة) في حادث إطلاق نار على قارب للهجرة غير النظامية.

وكان مقتل الطالبة حياة بلقاسم (22 عاما) المتحدرة من تطوان برصاص البحرية الملكية المغربية على متن مركب يستقله مهاجرون في طريقه لإسبانيا، أثار استياء في المملكة.

وحكمت المحكمة الابتدائية بتطوان الأسبوع المنصرم على مدون بالسجن سنتين مع النفاذ، كان يلاحق في الملف نفسه بتهم ''التحريض على العصيان المدني'' و''إهانة علم المملكة'' و''نشر الكراهية''.

وبرأت المحكمة الابتدائية بأكادير، أول أمس الاثنين، أربعة شبان كانوا ملاحقين بتهمة ''إهانة العلم الوطني'' لرفعهم أعلاما إسبانية أثناء تشجيع فريق الكرة المحلي مطلع أكتوبر.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أحكام السجن المتهمين إهانة العلم الوطني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

دفاع بوعشرين يقدم رواية أخرى عن الفيديوهات الجنسية و يدعي أن زوج إحدى المشتكيات يظهر في الأشرطة | بوليتيك

دفاع بوعشرين يقدم رواية أخرى عن الفيديوهات الجنسية و يدعي أن زوج إحدى المشتكيات يظهر في الأشرطة

حزب العدالة والتنمية يتلقى ضربة موجعة ثانية بعد المحمدية .. إقالة رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان | بوليتيك

حزب العدالة والتنمية يتلقى ضربة موجعة ثانية بعد المحمدية .. إقالة رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان

العثماني .. الحكومة تعمل على تلبية الطلب المتزايد على السكن | بوليتيك

العثماني .. الحكومة تعمل على تلبية الطلب المتزايد على السكن

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 59 شخصا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعرض ساحل الناظور | بوليتيك

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 59 شخصا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعرض ساحل الناظور

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تجار السوق الأسبوعي بأولاد تايمة يهددون برحيل جماعي و يُطالبون بلجنة لافتحاص المالية | خارج البلاطو
منذ 39 دقيقة

تجار السوق الأسبوعي بأولاد تايمة يهددون برحيل جماعي و يُطالبون بلجنة لافتحاص المالية

لحظة نقل موظفين من عكاشة إلى المستشفى بعد الحريق الذي اندلع داخل السجن بالبيضاء | زووم

لحظة نقل موظفين من عكاشة إلى المستشفى بعد الحريق الذي اندلع داخل السجن بالبيضاء

بالفيديو..أسرار خاصة عن المــرأة الغامضة في حياة خاشقجي | بــووز

بالفيديو..أسرار خاصة عن المــرأة الغامضة في حياة خاشقجي

أول خروج إعلامي لعميد كلية العلوم القانونية بتطوان بعد واقعة سرقة معطف من مرجان..تم إعفائي من منصبي وقضية السرقة مرتبطة بالسياسة و هذه الحقيقة الكاملة | خارج البلاطو

أول خروج إعلامي لعميد كلية العلوم القانونية بتطوان بعد واقعة سرقة معطف من مرجان..تم إعفائي من منصبي وقضية السرقة مرتبطة بالسياسة و هذه الحقيقة الكاملة

﻿

آخر المستجدات

دفاع بوعشرين يقدم رواية أخرى عن الفيديوهات الجنسية و يدعي أن زوج إحدى المشتكيات يظهر في الأشرطة | بوليتيك
منذ 7 دقائق

دفاع بوعشرين يقدم رواية أخرى عن الفيديوهات الجنسية و يدعي أن زوج إحدى المشتكيات يظهر في الأشرطة

حزب العدالة والتنمية يتلقى ضربة موجعة ثانية بعد المحمدية .. إقالة رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان | بوليتيك

حزب العدالة والتنمية يتلقى ضربة موجعة ثانية بعد المحمدية .. إقالة رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي

لأول مرة.. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتحدث عن مقتل خاشقجي | دولي

لأول مرة.. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتحدث عن مقتل خاشقجي

العثماني .. الحكومة تعمل على تلبية الطلب المتزايد على السكن | بوليتيك

العثماني .. الحكومة تعمل على تلبية الطلب المتزايد على السكن

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.