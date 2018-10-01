تفاصيل جديدة ... أحكام بالسجن للمتهمين بـ''إهانة العلم الوطني'' ﻿

أدان القضاء المغربي 14 شابا بالسجن ما بين شهر و10 أشهر، بتهم من بينها ''إهانة العلم الوطني''، على خلفية احتجاجات رفعت خلالها أعلام إسبانية بتطوان، وفق ما أفاد دفاعهم الأربعاء، حسب ما أوردته وكالة

شوف تيفي:

أدان القضاء المغربي 14 شابا بالسجن ما بين شهر و10 أشهر، بتهم من بينها ''إهانة العلم الوطني''، على خلفية احتجاجات رفعت خلالها أعلام إسبانية بتطوان، وفق ما أفاد دفاعهم الأربعاء، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال جابر بابا أحد محاميي الدفاع عن الملاحقين في هذا الملف لوكالة ''فرانس بريس'' اليوم الاربعاء، إن الشبان ''أدينوا بتهم إهانة العلم الوطني وتخريب ممتلكات عمومية وخاصة والمشاركة في تظاهرة غير مرخصة''، مشيرا إلى أنهم سيستأنفون هذه الأحكام.

وأضاف أن 5 قاصرين آخرين، من ضمن 19 ملاحقا في المجموع ضمن هذا الملف، سيتم الاستماع إليهم الجمعة القادمة من طرف قاضي التحقيق المكلف بقضايا القاصرين.

وكان الشبان الـ19 أوقفوا مطلع أكتوبر الجاري بتهمة رفع أعلام إسبانية وترديد شعارات مؤيدة للهجرة مثل ''عاشت إسبانيا''، أثناء مباراة لكرة القدم نهاية شتنبر بمدينة تطوان.

كما وجهت إليهم تهم ''تخريب ممتلكات عمومية وخاصة'' أثناء ''تظاهرة غير مرخصة''، في سياق احتجاجات شهدتها المدينة بعد تلك المباراة، على خلفية حادث مقتل الطالبة حياة بلقاسم (22 سنة) في حادث إطلاق نار على قارب للهجرة غير النظامية.

وكان مقتل الطالبة حياة بلقاسم (22 عاما) المتحدرة من تطوان برصاص البحرية الملكية المغربية على متن مركب يستقله مهاجرون في طريقه لإسبانيا، أثار استياء في المملكة.

وحكمت المحكمة الابتدائية بتطوان الأسبوع المنصرم على مدون بالسجن سنتين مع النفاذ، كان يلاحق في الملف نفسه بتهم ''التحريض على العصيان المدني'' و''إهانة علم المملكة'' و''نشر الكراهية''.

وبرأت المحكمة الابتدائية بأكادير، أول أمس الاثنين، أربعة شبان كانوا ملاحقين بتهمة ''إهانة العلم الوطني'' لرفعهم أعلاما إسبانية أثناء تشجيع فريق الكرة المحلي مطلع أكتوبر.