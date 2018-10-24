النسيج الجمعوي بإقليم اليوسفية وشيشاوة يدق ناقوس الخطر من الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال ﻿

دعت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بكل من منطقتي ''سيدي شيكر'' التابعة لإقليم اليوسفية، والمزوضية التابعة لإقليم شيشاوة، والي جهة مراكش آسفي إلى إيفاد لجنة للمراقبة وتقصي الحقائق للوقوف عند

شوف تيفي:شيشاوة

دعت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بكل من منطقتي ''سيدي شيكر'' التابعة لإقليم اليوسفية، والمزوضية التابعة لإقليم شيشاوة، والي جهة مراكش آسفي إلى إيفاد لجنة للمراقبة وتقصي الحقائق للوقوف عند الخروقات التي تقترفها بعض الشركات المخول لها استغلال مقالع الرمال بهاتين المنطقتين.

وأكدت الجمعيات في شكايتها لوالي الجهة والتي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منها، على أن الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال على طول وادي ''تانسيفت'' يخلف انعكاسات جد وخيمة على المجال البيئي بالمنطقتين السالفتين الذكر، ويهدد المياه الجوفية، وذلك لعدم احترام العمق المسموح به قانونيا، و يستنزف الثروة الرملية من خلال استخراج كميات تفوق بكثير الحد القانوني المسموح به، كما يؤدي الحفر العشوائي إلى تغيير مجرى جريان الوادي وجرف أشجار الزيتون التي تعد المورد الأساسي للرزق عند الكثير من الساكنة، إضافة إلى تدهور الفلاحة بجانب الوادي بسبب قلة المياه وتناثر كميات الغبار التي تنبعث من المقالع والتي تؤثر سلبا على جودة التربة والهواء والطبيعة.

وأضافت الجمعيات المشتكية أن هذه المقالع لا تحترم الراحة الأسبوعية، وتعمد إلى الاشتغال أيضا ليلا في بعض الأحيان، مشيرة أن هذه الخروقات المقترفة تتحايل على إخفائها بعد علمها بقدوم لجان المراقبة، حيث تقوم بتوقيف آليات الحفر والمعدات إلى حين انصراف هذه اللجن.

وطلبت الجمعيات المتضررة، في ختام شكايتها من والي مراكش آسفي بمنحها رخصة من أجل الوقوف على عمل لجان المراقبة من أجل تحرير محضر خاص بهم، لتقييم حجم الضرر بالمقالع المشتغلة، وكذا تعيين لجان من أجل التحقيق في هذه الحقائق التي تضر بمسلسل التنمية المستدامة الذي دعا له الملك.