صادم.. وزارة الصحة تعترف بإصابة تلاميذ بمرض خطير بطاطا ﻿

كشفت وزارة الصحة، يومه الأربعاء، إصابة تلاميذ مؤسسة تعليمية بإقليم طاطا بمرض الليشمانيا الجلدية، وهو ما جعلها تقرر إطلاق مخطط عمل استعجالي.

''شوف تيفي''

كشفت وزارة الصحة، يومه الأربعاء، إصابة تلاميذ مؤسسة تعليمية بإقليم طاطا بمرض الليشمانيا الجلدية، وهو ما جعلها تقرر إطلاق مخطط عمل استعجالي.

وحسب وزارة الصحة في بلاغ لها فإنه وعلى إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول ظهور حالات مرض الليشمانيا بجماعة قصبة سيدي بن عبد الله بن مبارك بإقليم طاطا، ووعيا منها بضرورة التواصل حول هذا الموضوع من أجل تقديم التوضيحات اللازمة، وتنويرا للرأي العام في هذا الشأن، فإن المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة، وبعد إجرائها لبحث معمق باستعانة فريق شكل من أطر المديرية الجهوية ومن مندوبية وزارة الصحة بإقليم طاطا، تأكد لها أن البحث الذي هم مدرسة ''إرحالن'' التابعة لجماعة قصبة سيدي بن عبد الله بن مبارك، يومي الجمعة والسبت 19 و20 أكتوبر 2018، من خلال أخذ عينات من بعض المرضى المفترض إصابتهم بمرض الليشمانيا الجلدية، وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة، تأكد إصابة عدد من التلاميذ بهذا المرض.

وأكدت الوزارة التكفل بمعالجة جميع الحالات المرضية بالمركز الصحي الحضري مستوى الأول التابع لجماعة أقا، والمركز الصحي القروي مستوى أول بجماعة قصبة سيدي بن عبد الله بن مبارك بإقليم طاطا، مضيفة أن المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة، أكدتا أن كلا من المركز الصحي الحضري والمركز الصحي القروي يتوفران على جميع الأدوية اللازمة لعلاج مثل هذه الحالات، والتي تعطى بالمجان للمرضى بحسب وصفات الأطباء.

وأشارت الوزارة إلى صياغة مخطط عمل استعجالي من أجل ترقب ومتابعة صحة المواطنات والمواطنين من ساكنة هذه المنطقة، حيث تم تعيين 3 فرق طبية، إلى جانب فريق خاص بالتوعية والتحسيس.