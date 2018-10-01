 صادم.. وزارة الصحة تعترف بإصابة تلاميذ بمرض خطير بطاطا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

4 مشتكيات في قضية بوعشرين تُطالبن بمليار و300 مليون كتعويض مادي | بوليتيك

4 مشتكيات في قضية بوعشرين تُطالبن بمليار و300 مليون كتعويض مادي

تفاصيل جديدة ... أحكام بالسجن للمتهمين بـإهانة العلم الوطني | بوليتيك

تفاصيل جديدة ... أحكام بالسجن للمتهمين بـ''إهانة العلم الوطني''

النسيج الجمعوي بإقليم اليوسفية وشيشاوة يدق ناقوس الخطر من الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال | مجتمع

النسيج الجمعوي بإقليم اليوسفية وشيشاوة يدق ناقوس الخطر من الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال

مصرع شاب خلال قيامه بعمله في حفر مشروع للصرف الصحي بتازة | حوادث و حقوق

مصرع شاب خلال قيامه بعمله في حفر مشروع للصرف الصحي بتازة

صادم.. وزارة الصحة تعترف بإصابة تلاميذ بمرض خطير بطاطا | مجتمع

صادم.. وزارة الصحة تعترف بإصابة تلاميذ بمرض خطير بطاطا

وفد عن بلدية نانت الفرنسية يحل بمقر جماعة أكادير لتعزيز التعاون بين المدينتينصور | بوليتيك

وفد عن بلدية نانت الفرنسية يحل بمقر جماعة أكادير لتعزيز التعاون بين المدينتين''صور''

إيداع أربعيني بسجن بويزكارن بعد شرملته لطليقته بالسلاح الأبيض | مجتمع

إيداع أربعيني بسجن بويزكارن بعد شرملته لطليقته بالسلاح الأبيض

فيديو جد خطير..صحاب الكاميوات سلخو صاحب بيكوب وخلاوه كلو دميات فسوق الجملة فكازا | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..صحاب الكاميوات سلخو صاحب ''بيكوب'' وخلاوه كلو دميات فسوق الجملة فكازا

رجال الحموشي يطيحون بشخص تورط في جريمة قتل بشعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يطيحون بشخص تورط في جريمة قتل بشعة بالبيضاء

الحلوة والعلوة..

صادم.. وزارة الصحة تعترف بإصابة تلاميذ بمرض خطير بطاطا

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 16:27 صادم.. وزارة الصحة تعترف بإصابة تلاميذ بمرض خطير بطاطا | مجتمع
صادم.. وزارة الصحة تعترف بإصابة تلاميذ بمرض خطير بطاطا
كشفت وزارة الصحة، يومه الأربعاء، إصابة تلاميذ مؤسسة تعليمية بإقليم طاطا بمرض الليشمانيا الجلدية، وهو ما جعلها تقرر إطلاق مخطط عمل استعجالي.

''شوف تيفي''

كشفت وزارة الصحة، يومه الأربعاء، إصابة تلاميذ مؤسسة تعليمية بإقليم طاطا بمرض الليشمانيا الجلدية، وهو ما جعلها تقرر إطلاق مخطط عمل استعجالي.

وحسب وزارة الصحة في بلاغ لها فإنه وعلى إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول ظهور حالات مرض الليشمانيا بجماعة قصبة سيدي بن عبد الله بن مبارك بإقليم طاطا، ووعيا منها بضرورة التواصل حول هذا الموضوع من أجل تقديم التوضيحات اللازمة، وتنويرا للرأي العام في هذا الشأن، فإن المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة، وبعد إجرائها لبحث معمق باستعانة فريق شكل من أطر المديرية الجهوية ومن مندوبية وزارة الصحة بإقليم طاطا، تأكد لها أن البحث الذي هم مدرسة ''إرحالن'' التابعة لجماعة قصبة سيدي بن عبد الله بن مبارك، يومي الجمعة والسبت 19 و20 أكتوبر 2018، من خلال أخذ عينات من بعض المرضى المفترض إصابتهم بمرض الليشمانيا الجلدية، وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة، تأكد إصابة عدد من التلاميذ بهذا المرض.

وأكدت الوزارة التكفل بمعالجة جميع الحالات المرضية بالمركز الصحي الحضري مستوى الأول التابع لجماعة أقا، والمركز الصحي القروي مستوى أول بجماعة قصبة سيدي بن عبد الله بن مبارك بإقليم طاطا، مضيفة أن المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة، أكدتا أن كلا من المركز الصحي الحضري والمركز الصحي القروي يتوفران على جميع الأدوية اللازمة لعلاج مثل هذه الحالات، والتي تعطى بالمجان للمرضى بحسب وصفات الأطباء.

وأشارت الوزارة إلى صياغة مخطط عمل استعجالي من أجل ترقب ومتابعة صحة المواطنات والمواطنين من ساكنة هذه المنطقة، حيث تم تعيين 3 فرق طبية، إلى جانب فريق خاص بالتوعية والتحسيس.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وزارة الصحة التحاليل المخبرية سوس طاطا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

النسيج الجمعوي بإقليم اليوسفية وشيشاوة يدق ناقوس الخطر من الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال | مجتمع

النسيج الجمعوي بإقليم اليوسفية وشيشاوة يدق ناقوس الخطر من الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال

إيداع أربعيني بسجن بويزكارن بعد شرملته لطليقته بالسلاح الأبيض | مجتمع

إيداع أربعيني بسجن بويزكارن بعد شرملته لطليقته بالسلاح الأبيض

فضيحة.. التسافطات المطرية تعري واقع البنية التحتية للداخلة بعد ظهور حفر بشوارع المدينة | مجتمع

فضيحة.. التسافطات المطرية تعري واقع البنية التحتية للداخلة بعد ظهور حفر بشوارع المدينة

نشرة خاصة..زخات رعدية محليا قوية مرتقبة يومي الخميس والجمعة بعدد من أقاليم المملكة | مجتمع

نشرة خاصة..زخات رعدية محليا قوية مرتقبة يومي الخميس والجمعة بعدد من أقاليم المملكة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول خروج إعلامي لعميد كلية العلوم القانونية بتطوان بعد واقعة سرقة معطف من مرجان..تم إعفائي من منصبي وقضية السرقة مرتبطة بالسياسة و هذه الحقيقة الكاملة | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

أول خروج إعلامي لعميد كلية العلوم القانونية بتطوان بعد واقعة سرقة معطف من مرجان..تم إعفائي من منصبي وقضية السرقة مرتبطة بالسياسة و هذه الحقيقة الكاملة

بالفيديو..في أول خروج رسمي له : هذا ما قاله ولي العهد السعودي بخصوص مقتل الصحافي خاشقجي | قنوات أخرى

بالفيديو..في أول خروج رسمي له : هذا ما قاله ولي العهد السعودي بخصوص مقتل الصحافي خاشقجي

حقائق مثيرة يكشفها دفاع المتهمين في قضية فتاة الوشم بعد تأجيل النطق بالحكم | خارج البلاطو

حقائق مثيرة يكشفها دفاع المتهمين في قضية فتاة الوشم بعد تأجيل النطق بالحكم

فنانون مغاربة و الحق في الصورة..حنا مع القانون و هاذ السلوكات خاصهم السجن | خارج البلاطو

فنانون مغاربة و الحق في الصورة..حنا مع القانون و هاذ السلوكات خاصهم السجن

﻿

آخر المستجدات

4 مشتكيات في قضية بوعشرين تُطالبن بمليار و300 مليون كتعويض مادي | بوليتيك
منذ 8 دقائق

4 مشتكيات في قضية بوعشرين تُطالبن بمليار و300 مليون كتعويض مادي

تفاصيل جديدة ... أحكام بالسجن للمتهمين بـإهانة العلم الوطني | بوليتيك

تفاصيل جديدة ... أحكام بالسجن للمتهمين بـ''إهانة العلم الوطني''

النسيج الجمعوي بإقليم اليوسفية وشيشاوة يدق ناقوس الخطر من الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال | مجتمع

النسيج الجمعوي بإقليم اليوسفية وشيشاوة يدق ناقوس الخطر من الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال

مصرع شاب خلال قيامه بعمله في حفر مشروع للصرف الصحي بتازة | حوادث و حقوق

مصرع شاب خلال قيامه بعمله في حفر مشروع للصرف الصحي بتازة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.