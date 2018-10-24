وفد عن بلدية نانت الفرنسية يحل بمقر جماعة أكادير لتعزيز التعاون بين المدينتين''صور'' ﻿

حل وفد ديبلوماسي مهم تابع لبلدية ''نانت'' الفرنسية بمدينة أكادير صباح اليوم في زيارة عمل رسمية للتباحث مع عدد من المسؤولين عن المجلس الجماعي للمدينة والإطلاع عن كتب على المؤهلات الاقتصادية

شوف تيفي:أحمد الهلالي

حل وفد ديبلوماسي مهم تابع لبلدية ''نانت'' الفرنسية بمدينة أكادير صباح اليوم في زيارة عمل رسمية للتباحث مع عدد من المسؤولين عن المجلس الجماعي للمدينة والإطلاع عن كتب على المؤهلات الاقتصادية والثقافية والسياحية التي تزخر بها عاصمة سوس.

ويضم الوفد الفرنسي كلا من ''غيلداس سلان'' نائب عمدة نانت المكلف بالعلاقات الدولية ومساعده، وبعض رجال الأعمال بالمدينة، وعقد الزوار لقاءً رسميا مع مسؤولي جماعة أكادير يتقدمهم كل من رئيس المجلس ''صالح المالوكي'' ونائبتيه ''نعيمة الفتحاوي'' المكلفة بالشؤون الثقافية، و ''فاطمة أبردعي'' المكلفة بالشؤون الاجتماعية، و ''الحسين الزاهيدي'' نائب رئيس لجنة الثقافة والرياضة، وعدد من موظفي الجماعة.

وتمحور اللقاء بين الطرفين حول أسس التعاون بين المدينتين في مجالات الحركية الحضرية، والقطاعات السوسيوثقافية والسياحية، إلى جانب تشجيع المستثمرين على جلب مشاريعهم الاستثمارية لمدينة الانبعاث لما تتميز به من مؤهلات طبيعية وثقافية وسياحية.

وخلص هذا اللقاء إلى توقيع اتفاقية شراكة بين نانت وأكادير لتجديد التعاون بين المدينتين على صعيد عدة مجالات، وكذا توسيع التعاون إلى شبكة المدن الإفريقية التي لها علاقة بالمدينتين.