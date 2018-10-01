 إيداع أربعيني بسجن بويزكارن بعد شرملته لطليقته بالسلاح الأبيض ﻿
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إيداع أربعيني بسجن بويزكارن بعد شرملته لطليقته بالسلاح الأبيض

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 16:10 إيداع أربعيني بسجن بويزكارن بعد شرملته لطليقته بالسلاح الأبيض | مجتمع
إيداع أربعيني بسجن بويزكارن بعد شرملته لطليقته بالسلاح الأبيض
أمرت النيابة العامة المختصة صباح اليوم بإيداع شخص يبلغ من العمر 42 سنة بسجن بويزكارن المحلي وذلك على خلفية تورطه في الاعتداء بالسلاح الأبيض على طليقته والتسبب لها في جروح بليغة بمختلف أطراف جسمها.

شوف تيفي:بويزكارن

أمرت النيابة العامة المختصة صباح اليوم بإيداع شخص يبلغ من العمر 42 سنة بسجن بويزكارن المحلي وذلك على خلفية تورطه في الاعتداء بالسلاح الأبيض على طليقته والتسبب لها في جروح بليغة بمختلف أطراف جسمها.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد تم توقيف المشتبه به من طرف عناصر الدرك الملكي ببويزكارن بداية هذا الأسبوع وذلك بعد شكاية تقدمت بها زوجته السابقة ضده والتي تفيد فيها بتعرضها للضرب والجرح من طرف طليقها بواسطة سلاح أبيض تسبب لها في جروح بليغة على مستوى الرقبة والوجه.

وأضافت ذات المصادر، أنه بناءً على هذه الشكاية باشرت عناصر الدرك تحرياتها وأبحاثها الميدانية وقامت بتوقيف المعني بالأمر بأمر من النيابة العامة المختصة، وجرى إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول المنسوب له، قبل أن يتقرر تقديمه أمام وكيل الملك بابتدائية كلميم، والذي تابعه في حالة اعتقال و أمر بإيداعه بالسجن المحلي لبويزكارن.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب بويزكارن شخص يشرمل طليقته جروح بليغة سلاح أبيض إيداع السجن

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