رجال الحموشي يطيحون بشخص تورط في جريمة قتل بشعة بالبيضاء ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، صباح أول أمس الإثنين 22 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية يتعلق موضوعها بالضرب

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، صباح أول أمس الإثنين 22 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية يتعلق موضوعها بالضرب والجرح المفضي للموت مع محاولة السرقة.

وحسب مصدر أمني فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري التي باشرتها مصالح الأمن عن تشخيص هوية المشتبه به الرئيسي وتوقيفه في وقت وجيز من تاريخ ارتكاب هذه الجريمة.

وأكد المصدر ذاته وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لا يزال البحث جاريا من أجل الكشف عن جميع الحيثيات المتعلقة بهذه النازلة.