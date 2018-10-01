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عاجل..حادث خطير داخل سجن عكاشة بالبيضاء

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 16:01 عاجل..حادث خطير داخل سجن عكاشة بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..حادث خطير داخل سجن عكاشة بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن السجن المحلي عين السبع 1 ''عكاشة'' بالبيضاء، شهد قبل قليل من يومه الأربعاء، وقوع حادث جد خطير، يتمثل في انفجار جهاز للطهي يوجد بمطبخ السجن، ما تسبب في إصابة شخصين بجروح

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن السجن المحلي عين السبع 1 "عكاشة" بالبيضاء، شهد قبل قليل من يومه الأربعاء، وقوع حادث جد خطير، يتمثل في انفجار جهاز للطهي يوجد بمطبخ السجن، ما تسبب في إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح المصدر ذاته أن أسباب هذا الحادث ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر مجهولة، مشيرا إلى أن انفجارا وقع وسط مطبخ السجن، وهو ما تسبب في إصابة الموظفين بجروح بليغة.

وأكد ذات المصدر أن الشخصين المصابين، تم نقلهما فور وقوع الحادث إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي لتلقي الإسعافات الضرورية.

 

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المغرب شوف تيفي السجن عكاشة الموظفين مستشفى محمد الخامس السجن

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