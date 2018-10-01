فضيحة.. التسافطات المطرية تعري واقع البنية التحتية للداخلة بعد ظهور حفر بشوارع المدينة ﻿

عرت التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها مدينة الداخلة، واقع البنية التحتية الهشة للمدينة، بعد ظهور عدة حفر وسط مختلف شوارع المدينة.

شوف تيڤي: يحيى الغليظ

عرت التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها مدينة الداخلة، واقع البنية التحتية الهشة للمدينة، بعد ظهور عدة حفر وسط مختلف شوارع المدينة.

وتسببت إحدى هذه الحفر، في حادثة لحافلة لنقل المسافرين بالقرب من المركز الجهوي للاستثمار، بعدما توغلت إحدى عجلات الحافلة بشكل مفاجئ في حفرة لم تكن ظاهرة.

وخلف هذا الحادث، حالة من الاستياء لدى ساكنة الداخلة، خصوصا رواد مواقع التواصل الاجتماعية، الذين تساءلوا عن حقيقة الدعاية التي تروج لها الجماعة الترابية للداخلة، على أن مدينة الداخلة تتوفر على بنية تحتية قوية.

كما طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعية، من الجماعة الترابية للداخلة، لوضع حد لهذه الفضيحة التي تتكرر مع كل تساقطات مطرية قليلة، وتوفير بنية تحتية قوية للمدينة كي تتحمل بعض القطرات المطرية.