 نشرة خاصة..زخات رعدية محليا قوية مرتقبة يومي الخميس والجمعة بعدد من أقاليم المملكة ﻿
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نشرة خاصة..زخات رعدية محليا قوية مرتقبة يومي الخميس والجمعة بعدد من أقاليم المملكة

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 15:13 نشرة خاصة..زخات رعدية محليا قوية مرتقبة يومي الخميس والجمعة بعدد من أقاليم المملكة | مجتمع
نشرة خاصة..زخات رعدية محليا قوية مرتقبة يومي الخميس والجمعة بعدد من أقاليم المملكة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، هطول زخات رعدية محليا قوية، يومي الخميس والجمعة، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، هطول زخات رعدية محليا قوية، يومي الخميس والجمعة، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية في نشرة جوية خاصة، أن هذه الزخات، التي يحتمل أن تكون مصحوبة بهبوب رياح قوية ورعدية، ستسجل من يوم الخميس على الساعة الخامسة مساء إلى يوم الجمعة على الساعة الثانية عشرة زوالا بأقاليم الصويرة، وشيشاوة، وأكادير إداوتنان، وإنزكان آيت ملول، وشتوكة آيت باها، وتارودانت، وتيزنيت، وسيدي إفني، وكلميم، والحوز.

وأضاف ذات المصدر، أن نفس الظاهرة ستهم، من الخميس على الساعة التاسعة مساء إلى الجمعة على الساعة الثانية عشرة زوالا، كلا من أقاليم آسفي، وسيدي بنور، والجديدة، وبرشيد، وسطات، والدار البيضاء، ومديونة، والنواصر وبنسليمان.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي رياح قوية زخات رعدية الصويرة تيزنيت

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