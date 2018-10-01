 عاجل.. تزامنا مع قضية خاشقجي: العثور على حارس صدام حسين جثة هامدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نشرة خاصة..زخات رعدية محليا قوية مرتقبة يومي الخميس والجمعة بعدد من أقاليم المملكة | مجتمع

نشرة خاصة..زخات رعدية محليا قوية مرتقبة يومي الخميس والجمعة بعدد من أقاليم المملكة

عاجل.. تزامنا مع قضية خاشقجي: العثور على حارس صدام حسين جثة هامدة | دولي

عاجل.. تزامنا مع قضية خاشقجي: العثور على حارس صدام حسين جثة هامدة

الخبير الاقتصادي المهدي فقير : المؤسسات العمومية لا يمكنها سد المديونية للدولة لأن مردوديتها ضعيفة جدا | اقتصاد

الخبير الاقتصادي المهدي فقير : المؤسسات العمومية لا يمكنها سد المديونية للدولة لأن مردوديتها

جابها فراسو..شخص تورط في تزوير أوراق مالية من فئة 100 درهم وفي الخيانة الزوجية بوجدة | مجتمع

جابها فراسو..شخص تورط في تزوير أوراق مالية من فئة 100 درهم وفي الخيانة الزوجية بوجدة

مثير..شوفو شحال ديال الكوكايين لقاو عند فتاة داخل إحدى مقطورات القطار فبرشيد | مجتمع

مثير..شوفو شحال ديال الكوكايين لقاو عند فتاة داخل إحدى مقطورات القطار فبرشيد

بمساعدة الديستي..إيقاف فتاة قاصرة وشريكها بمكناس بسبب الكوكايين والقرقوبي | حوادث و حقوق

بمساعدة الديستي..إيقاف فتاة قاصرة وشريكها بمكناس بسبب الكوكايين والقرقوبي

مشا فيها..شوفو شحال ديال الحبس عطاو لمجرم خطير شرمل بوليسي فتطوان | حوادث و حقوق

مشا فيها..شوفو شحال ديال الحبس عطاو لمجرم خطير شرمل بوليسي فتطوان

مثير.. فيسبوكيون يستنجدون بـعلال القادوس بعد تعرض شوارع الداخلة للغرق | مجتمع

مثير.. ''فيسبوكيون'' يستنجدون بـ''علال القادوس'' بعد تعرض شوارع الداخلة للغرق

رجال الحموشي يطيحون بزعيم عصابة متورط في جريمة قتل والقضية فيها السيوفا وعصابة خطيرة بتطوان | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يطيحون بزعيم عصابة متورط في جريمة قتل والقضية فيها السيوفا وعصابة خطيرة بتطوان

الحلوة والعلوة..

عاجل.. تزامنا مع قضية خاشقجي: العثور على حارس صدام حسين جثة هامدة

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 14:49 عاجل.. تزامنا مع قضية خاشقجي: العثور على حارس صدام حسين جثة هامدة | دولي
عاجل.. تزامنا مع قضية خاشقجي: العثور على حارس صدام حسين جثة هامدة
تزامنا مع قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، عثرت السلطات التركية، يومه الأربعاء، على الحارس السابق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، جثة هامدة داخل منزله بولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا.

"شوف تيفي"

تزامنا مع قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، عثرت السلطات التركية، يومه الأربعاء، على الحارس السابق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، جثة هامدة داخل منزله بولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام تركية، لوسائل الإعلام التركية، فقد عثرت أسرة عدنان جيري شمائل البالغ من العمر قيد حياته 68 عاما، ميتا داخل منزله المقيم به بشانلي أورفا، ليتم إبلاغ الشرطة التي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الوفاة.

وأبرزت المصادر ذاتها أن أسباب وفاة حارس صدام حسين، ما تزال مجهولة، وقد تقرر إخضاعه للتشريح الطبي.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي العراقي صدام حسين الرئيس الراحل عدنان جيري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الولايات المتحدة الأمريكية تمنع المتورطين في قتل خاشقجي من دخول أراضيها | دولي

الولايات المتحدة الأمريكية تمنع المتورطين في قتل خاشقجي من دخول أراضيها

مثير..القضية مازال كتكبر..الأمم المتحدة تدخل هي الأخرى في قضية مقتل الصحافي خاشقجي | دولي

مثير..القضية مازال كتكبر..الأمم المتحدة تدخل هي الأخرى في قضية مقتل الصحافي خاشقجي

محكمة بلجيكيا تُــسقط جنسيتها عن زعيم جماعة إسلامية من أصول مغربية | دولي

محكمة بلجيكيا تُــسقط جنسيتها عن زعيم جماعة إسلامية من أصول مغربية

تــرامب يُفجرها.. تعامل السعودية مع مقتل خاشقجي فشل ذريع | دولي

تــرامب يُفجرها.. تعامل السعودية مع مقتل خاشقجي فشل ذريع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حقائق مثيرة يكشفها دفاع المتهمين في قضية فتاة الوشم بعد تأجيل النطق بالحكم | خارج البلاطو
منذ 9 دقائق

حقائق مثيرة يكشفها دفاع المتهمين في قضية فتاة الوشم بعد تأجيل النطق بالحكم

فنانون مغاربة و الحق في الصورة..حنا مع القانون و هاذ السلوكات خاصهم السجن | خارج البلاطو

فنانون مغاربة و الحق في الصورة..حنا مع القانون و هاذ السلوكات خاصهم السجن

جماهير رجاوية و بكل ثقة..غادي نربحو إنييمبا النيجيري بهاذ الطريقة | خارج البلاطو

جماهير رجاوية و بكل ثقة..غادي نربحو إنييمبا النيجيري بهاذ الطريقة

وزير الإسكان: هدفنا محاربة السكن العشوائي و الاستجابة لمطالب المغاربة | خارج البلاطو

وزير الإسكان: هدفنا محاربة السكن العشوائي و الاستجابة لمطالب المغاربة

﻿

آخر المستجدات

نشرة خاصة..زخات رعدية محليا قوية مرتقبة يومي الخميس والجمعة بعدد من أقاليم المملكة | مجتمع
منذ 38 دقيقة

نشرة خاصة..زخات رعدية محليا قوية مرتقبة يومي الخميس والجمعة بعدد من أقاليم المملكة

عاجل.. تزامنا مع قضية خاشقجي: العثور على حارس صدام حسين جثة هامدة | دولي

عاجل.. تزامنا مع قضية خاشقجي: العثور على حارس صدام حسين جثة هامدة

الخبير الاقتصادي المهدي فقير : المؤسسات العمومية لا يمكنها سد المديونية للدولة لأن مردوديتها ضعيفة جدا | اقتصاد

الخبير الاقتصادي المهدي فقير : المؤسسات العمومية لا يمكنها سد المديونية للدولة لأن مردوديتها

جابها فراسو..شخص تورط في تزوير أوراق مالية من فئة 100 درهم وفي الخيانة الزوجية بوجدة | مجتمع

جابها فراسو..شخص تورط في تزوير أوراق مالية من فئة 100 درهم وفي الخيانة الزوجية بوجدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.