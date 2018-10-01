عاجل.. تزامنا مع قضية خاشقجي: العثور على حارس صدام حسين جثة هامدة ﻿

تزامنا مع قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، عثرت السلطات التركية، يومه الأربعاء، على الحارس السابق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، جثة هامدة داخل منزله بولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا.

"شوف تيفي"

تزامنا مع قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، عثرت السلطات التركية، يومه الأربعاء، على الحارس السابق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، جثة هامدة داخل منزله بولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام تركية، لوسائل الإعلام التركية، فقد عثرت أسرة عدنان جيري شمائل البالغ من العمر قيد حياته 68 عاما، ميتا داخل منزله المقيم به بشانلي أورفا، ليتم إبلاغ الشرطة التي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الوفاة.

وأبرزت المصادر ذاتها أن أسباب وفاة حارس صدام حسين، ما تزال مجهولة، وقد تقرر إخضاعه للتشريح الطبي.