 جابها فراسو..شخص تورط في تزوير أوراق مالية من فئة 100 درهم وفي الخيانة الزوجية بوجدة ﻿
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جابها فراسو..شخص تورط في تزوير أوراق مالية من فئة 100 درهم وفي الخيانة الزوجية بوجدة

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 14:19 جابها فراسو..شخص تورط في تزوير أوراق مالية من فئة 100 درهم وفي الخيانة الزوجية بوجدة | مجتمع
جابها فراسو..شخص تورط في تزوير أوراق مالية من فئة 100 درهم وفي الخيانة الزوجية بوجدة
تمكنت عناصر الأمن العمومي بمدينة وجدة، مساء أمس الثلاثاء ، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في التزوير واستعماله، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزييف أوراق مالية وعرضها للتداول

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمدينة وجدة، مساء أمس الثلاثاء ، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في التزوير واستعماله، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزييف أوراق مالية وعرضها للتداول والخيانة الزوجية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم العثور بحوزة المشتبه به على 21 ورقة مالية مزيفة من فئة 100 درهم، وجهاز سكانير يشتبه في استخدامه في نسخ أوراق البنك. كما تم توقيف سيدة برفقته يشتبه بمشاركتها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما يشتبه بتورطها في الخيانة الزوجية.

وأضاف البلاغ أن توقيف المشتبه بهما جاء على خلفية شكاية سجلها ثلاثة من سائقي سيارات الأجرة، يؤكدون فيها توصلهم بمبالغ مالية مزيفة من المعنيين بالأمر أثناء نقلهما على متن سيارات الأجرة، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق مكن من تشخيص هويتهما وتوقيفهما.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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