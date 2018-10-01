 مثير..شوفو شحال ديال الكوكايين لقاو عند فتاة داخل إحدى مقطورات القطار فبرشيد ﻿
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مثير..شوفو شحال ديال الكوكايين لقاو عند فتاة داخل إحدى مقطورات القطار فبرشيد

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 14:15 مثير..شوفو شحال ديال الكوكايين لقاو عند فتاة داخل إحدى مقطورات القطار فبرشيد | مجتمع
مثير..شوفو شحال ديال الكوكايين لقاو عند فتاة داخل إحدى مقطورات القطار فبرشيد
علم لدى ولاية أمن سطات، أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الثلاثاء، وذلك لتحديد ظروف وملابسات حيازة فتاة لكمية من مخدر الكوكايين

''شوف تيفي''

علم لدى ولاية أمن سطات، أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الثلاثاء، وذلك لتحديد ظروف وملابسات حيازة فتاة لكمية من مخدر الكوكايين داخل إحدى مقطورات القطار.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مراقب القطار القادم من مراكش في اتجاه الدار البيضاء كان قد أحال، مساء أمس الثلاثاء، على الدائرة الأولى للشرطة بمدينة برشيد سيدة تبلغ من العمر 26 سنة، بعد الاشتباه في حيازتها لكمية من مخدر الكوكايين تم العثور عليها ملفوفة في كيس بلاستيكي، والتي اتضح بعد وزنها أنها تناهز 525 غراما.

وقد تم، بحسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه بها تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدر هذه الشحنات المخدرة المحجوزة، والجهة التي كانت موجهة إليها، والكشف عن كافة المتورطين المحتملين في هذه القضية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحراسة النظرية الكوكايين كيس بلاستيكي الدائرة الأولى

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