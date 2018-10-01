بمساعدة الديستي..إيقاف فتاة قاصرة وشريكها بمكناس بسبب الكوكايين والقرقوبي ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخصين، من بينهما فتاة قاصرة تبلغ من

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخصين، من بينهما فتاة قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه بهما على كمية إجمالية من مخدر الإكستازي تناهز 4560 قرصا، بحيث تم توقيف المشتبه به الأول متلبسا بحيازة 2800 قرص من نفس المخدر وجرعة من الكوكايين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات، قبل أن يتم توقيف المشتبه بها الثانية متلبسة بحيازة 1760 قرصا من مخدر الإكستازي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما على التوالي تحت الحراسة النظرية بالنسبة للمشتبه به الراشد وتحت المراقبة بالنسبة للفتاة القاصرة، وذلك على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.