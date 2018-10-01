 مثير.. ''فيسبوكيون'' يستنجدون بـ''علال القادوس'' بعد تعرض شوارع الداخلة للغرق ﻿
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مثير.. ''فيسبوكيون'' يستنجدون بـ''علال القادوس'' بعد تعرض شوارع الداخلة للغرق

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 13:08 مثير.. فيسبوكيون يستنجدون بـعلال القادوس بعد تعرض شوارع الداخلة للغرق | مجتمع
مثير.. ''فيسبوكيون'' يستنجدون بـ''علال القادوس'' بعد تعرض شوارع الداخلة للغرق
بعد التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة الداخلة، طيلة يوم الإثنين، والتي أدت إلى نوع من العرقلة المرورية بكافة شوارع المدينة؛ طالب عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' من ''علال القادوس''

شــوف تيفي: يحيى الغليظ

بعد التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة الداخلة، طيلة يوم الإثنين، والتي أدت إلى نوع من العرقلة المرورية بكافة شوارع المدينة؛ طالب عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' من ''علال القادوس'' القدوم إلى مدينة الداخلة لإنقاذها من الغرق.

وعلق العديد من الفيسبوكيين بشكل ساخر، على هذه الفضيحة التي عرت واقع البنية التحتية لمدينة الداخلة، والتي تتزامن مع التساقطات المطرية، مؤكدين على أن البنية التحتية لمدينة الداخلة هشة ولا يمكنها تحمل كمية قليل من الأمطار، فماذا لو تساقطت الأمطار على المدينة لأسبوع متواصل، حيث يتوقع أن تقع كارثة كبرى.

وأدت التساقطات المطرية، إلى حالة من الفوضى لدى ساكنة المدينة، بحيث تعرض عدد من ساكنة المدينة لأضرار مادية ومعنوية، نتيجة تسرب مياه الأمطار إلى وسط منازلهم، ونفس الأمر عانى منه بعض أصحاب المحلات التجارية التي تسربت إليها مياه الأمطار، مخلفة بذلك خسائر مادية مهمة لحقت بسلع المحلات التجارية.

ويتعامل المجلس البلدي لمدينة الداخلة مع تكرار هذه الفضيحة بكل برودة، بحيث يعتمد على بعض الحلول الترقيعية والتي لا تجدي أي نفع، بحيث لجأ مؤخراً إلى إنشاء بعض الحفر بمختلف شوارع المدينة، آملين على سبيل الوهم، أن تلك الحفر ستنقذ مدينة الداخلة من الغرق.

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شوف تيفي المغرب الداخلة تساقطات مطرية غرق شوارع ضعف البنية التحتية

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