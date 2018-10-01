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رجال الحموشي يطيحون بزعيم عصابة متورط في جريمة قتل والقضية فيها السيوفا وعصابة خطيرة بتطوان

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 13:24 رجال الحموشي يطيحون بزعيم عصابة متورط في جريمة قتل والقضية فيها السيوفا وعصابة خطيرة بتطوان | حوادث و حقوق
رجال الحموشي يطيحون بزعيم عصابة متورط في جريمة قتل والقضية فيها السيوفا وعصابة خطيرة بتطوان
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان صباح أول أمس الإثنين من إيقاف أحد المبحوث عنهم من أجل القتل العمد والإتجار في المخدرات القوية وأفراد عصابته الخمسة المبحوث عنهم كذلك وذلك بعد

"شوف تيفي"

 

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان صباح أول أمس الإثنين من إيقاف أحد المبحوث عنهم من أجل القتل العمد والإتجار في المخدرات القوية وأفراد عصابته الخمسة المبحوث عنهم كذلك وذلك بعد ضرب حراسة ثابتة على أحد المنازل بحي عيساوة.

ووفق ولاية أمن تطوان فإنه فور معاينة عناصر الشرطة للمعني قادما في اتجاه المنزل تم ضبطه وتجريده من سيف من الحجم الكبير كان بحوزته وأنبوبين من مادة اللصاق المخدرة وبإجراء تفتيش قانوني للمنزل بتعليمات من النيابة العامة تم إيقاف خمسة من مساعديه كلهم من ذوي السوابق القضائية، وحجز 16 لفافة معدة للبيع من مخدر الهيروين، 4 أسلحة بيضاء من الحجم المتوسط، خمسة هواتف نقالة.

وتزامنا مع نفس العملية وبأحد الأزقة المنزوية بنفس الحي المذكور سالفا، يضيف المصدر ذاته، أن عناصر الشرطة القضائية، أوقفت ثلاثة أشخاص وبتفتيش حقيبة ظهر كانت بحوزة أحدهم تم حجز 11 لفافة من مادة الكوكايين، 20 قرصا مخدرا من نوع فاليوم، ميزان إلكتروني، سيف من الحجم الكبير، مجموعة من الأكياس البلاستيكية تستعمل في تلفيف المخدرت، وثلاثة هواتف نقالة.

وقد وضع جميع أفراد العصابة الثمانية رهن تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف يتفي العصابة الكوكايين المخدرات القوية الحراسة النظرية

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