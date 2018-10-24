شعلات.. 130 طبيبا بالقطاع العام يتقدمون باستقالة جماعية وأنس الدكالي في ورطة ﻿

في تطور لافت لصراع الأطباء مع وزارة الصحة التي يقودها التقدمي أنس الدكالي، أشهر 130 طبيبا بجهة الدار البيضاء سطات، سيف ''الاستقالة الجماعية'' في وجه حكومة سعد الدين العثماني، وتحديدا وزارة الصحة التي

شوف تيفي



في تطور لافت لصراع الأطباء مع وزارة الصحة التي يقودها التقدمي أنس الدكالي، أشهر 130 طبيبا بجهة الدار البيضاء سطات، سيف "الاستقالة الجماعية" في وجه حكومة سعد الدين العثماني، وتحديدا وزارة الصحة التي يتهمها الأطباء المستقيلون بتجاهل مطالب أصحاب الوزرة البيضاء وامتناعها عن فتح قنوات حوار جدي ومسؤول مع أطباء القطاع العام الذين يعانون الأمرين داخل مستشفيات الدولة.

وأعلن الدكتور العلوي المنتظر رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب في تصريح لـ "شوف تيفي"، أن الأطباء المستقيلين بجهة الدار البيضاء سطات التي تعد أكبر جهة ترابية بالمملكة، "يمثل فقط لائحة أولى، في انتظار أن تلتحق بها لائحة ثانية عما قريب بجهات أخرى"، مؤكدا أن وضعية أطباء القطاع العام أصبحت جد مزرية، وأنه "لم يعد هناك مجال لمواصلة العمل في ظل انعدام شروط الاشتغال داخل المستشفيات العمومية، ماديا ومعنويا".

وأوضح العلوي أن صوت الأطباء لم يجد صداه داخل الحكومة، في الوقت الذي "لم تُفعّل وزارة الصحة وعودها في شأن المطالب التي عبرت عنها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في مختلف لقاءاتها السابقة بمسؤولي الوزارة، سواء في عهد الوزير الحالي أنس الدكالي، أو سابقه الحسين الوردي"، معتبرا أن نضالات الأطباء لن تتوقف، وأن أشكال الاحتجاج على تردي الأوضاع المادية والنفسية لمزاولي مهنة الطب بالقطاع العام، ستتخذ منحى تصعيديا في الأشهر القليلة المقبلة.

ويذكر أن تصريح العلوي يأتي عقب توصل "شوف تيفي" بنسخة تضم لائحة بأسماء الأطباء المستقيلين، والبالغ عددهم 130 طبييا بجهة الدار البيضاء سطات، وهي الاستقالات الجماعية التي تتزامن مع تلويح هؤلاء الأطباء بالهجرة إلى خارج أرض الوطن بحثا عن أفاق أفضل لممارسة مهنة الطب، وفق ما تأكد على لسان مسؤولين نقابيين.