مثير وبالصورة.. مبحوث عنه تسلق واجهة مقر أمني بمدينة الدار البيضاء ﻿

تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة صورة لشخص تسلق واجهة مقر دائرة الشرطة سيدي عثمان بمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء.

"شوف تيفي"

تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة صورة لشخص تسلق واجهة مقر دائرة الشرطة سيدي عثمان بمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء.

وأكدت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء أن النازلة تعود ليوم أمس الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري حوالي الساعة السادسة مساء، حين تم إيقاف المعني بالأمر الذي يعيش حالة التشرد وتظهر عليه علامات الاضطراب النفسي، وذلك بعد أن صعد فوق الواجهة الأمامية لمقر دائرة الشرطة المذكورة.

وأوضحت ولاية الأمن، أن مصالح منطقة أمن مولاي رشيد، تمكنت من تحديد هوية المعني بالأمر بعد الاستعانة بالخبرات العلمية والتقنية للتشخيص القضائي، حيث تبين أن الموقوف مبحوث عنه على الصعيد الوطني من قبل فرقة الشرطة القضائية بمدينة آسفي من أجل ملف للإكراه البدني، وهو ما استدعى إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة.