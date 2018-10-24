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عاجل وبالصور.. نجاة تلاميذ من موت محقق بمكناس

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 11:20 عاجل وبالصور.. نجاة تلاميذ من موت محقق بمكناس | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. نجاة تلاميذ من موت محقق بمكناس
شهد حي أكدال الزهوة بمدينة مكناس، صباح يومه الأربعاء، وقوع حادثة سير مروعة، تتمثل في اصطدام سيارة للنقل المدرسي بسيارة أجرة صغيرة، ما تسبب في إصابة 43 شخصا من بينهم تلاميذ.

"شوف تيفي"

 

شهد حي أكدال الزهوة بمدينة مكناس، صباح يومه الأربعاء، وقوع حادثة سير مروعة، تتمثل في اصطدام سيارة للنقل المدرسي بسيارة أجرة صغيرة، ما تسبب في إصابة 43 شخصا من بينهم تلاميذ.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن مستعجلات مستشفى محمد الخامس بمدينة مكناس، استقبل المصابين الـ 43 ويتعلق الأمر بتلاميذ ومرافقين لهم وركاب سيارة الأجرة، مشيرا أن جميع الإصابات كانت بسيطة، باستثناء طفل تم وضعه تحت المراقبة الطبية.

وأشار ذات المصدر أن السرعة التي كانت تسير بها سيارة الأجرة، من المحتمل أن تكون سببا في وقوع هذا الحادث الخطير الذي كاد أن ينهي حياة تلاميذ مؤسسة ابتدائية خاصة.


‫شوف تيفي

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