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عــاجل: هذا ما قررته استئنافية بني ملال في قضية فتاة الوشم

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 11:06 عــاجل: هذا ما قررته استئنافية بني ملال في قضية فتاة الوشم | مجتمع
عــاجل: هذا ما قررته استئنافية بني ملال في قضية فتاة الوشم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال صباح اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في قضية خديجة الشهيرة بـ''فتاة الوشم'' إلى غاية 14 نونبر المقبل.

شــــوف تيفي:

 

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال صباح اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في قضية خديجة الشهيرة بـ"فتاة الوشم" إلى غاية 14 نونبر المقبل.

وعرف المكان حسب ما توصلت به شوف تيفي، حضورا مكثفا لمختلف وسائل الإعلام الدولية، ووسائل الإعلام الوطنية والجهوية ومحامين وجمعيات حقوقية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وكانت نتائج الخبرة التي خضعت لها خديجة أنجزها فريق طبي من مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء ، كشفت نتيجتها أن الوشم الذي يظهر في جسد خديجة قديم و يفند الرواية التي جاءت على لسانها ما شكل صدمة لدى الحاضرين بالمحكمة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب الوشم فتاة

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