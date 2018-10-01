الولايات المتحدة الأمريكية تمنع المتورطين في قتل خاشقجي من دخول أراضيها ﻿

قامت الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الجاري، بإلغاء تأشيرات 21 سعوديا يشتبه في تورطهم في مقتل الصحافي جمال خاشقجي، تزامنا مع تفكير إدارة ترامب في فرض المزيد من العقوبات على الرياض.

"شوف تيفي"

قامت الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الجاري، بإلغاء تأشيرات 21 سعوديا يشتبه في تورطهم في مقتل الصحافي جمال خاشقجي، تزامنا مع تفكير إدارة ترامب في فرض المزيد من العقوبات على الرياض.

ووفق ما كشفت عنه وسائل إعلام، يومه الأربعاء، فإن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال : " إن بلاده سوف تلغي تأشيرات أكثر من عشرين مسؤولا سعوديا متورطين في مقتل الصحافي السعودي خاشقجي"، مشيرة إلى أن هذا القرار، يعتبر أشد إجراء تتخذه واشنطن حتى الآن في هذه القضية الشائكة ضد حليفتها الاقليمية الرئيسية.

وأكدت المصادر ذاتها بومبيو، أشار إلى أن الولايات المتحدة حددت على الأقل بعض الأفراد المتورطين في مقتل "خاشقجي" في قنصلية بلاده في إسطنبول، مؤكدا أن المشتبه بهم ينتمون إلى أجهزة المخابرات والقصر الملكي ووزارة الخارجية ووزات سعودية أخرى.