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لسعة عقرب تنهي حياة طفلة صغيرة بجماعة ''تفتاشت'' ضواحي الصويرة

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 08:10 لسعة عقرب تنهي حياة طفلة صغيرة بجماعة تفتاشت ضواحي الصويرة | حوادث و حقوق
لسعة عقرب تنهي حياة طفلة صغيرة بجماعة ''تفتاشت'' ضواحي الصويرة
لفظت طفلة صغيرة تبلغ من العمر سنتين أنفاسها الأخيرة داخل مستعجلات المستشفى الإقليمي بالصويرة، جراء تعرضها لمضاعفات صحية إثر لسعة عقرب تعرضت لها بمنزل عائلتها بمركز جماعة ''تفتاشت'' ضواحي الصويرة.

شوف تيفي : أحمد الهلالي

لفظت طفلة صغيرة تبلغ من العمر سنتين أنفاسها الأخيرة داخل مستعجلات المستشفى الإقليمي بالصويرة، جراء تعرضها لمضاعفات صحية إثر لسعة عقرب تعرضت لها بمنزل عائلتها بمركز جماعة ''تفتاشت'' ضواحي الصويرة.

وحسب مصدر خاص لقناة '' شوف تيفي''، فالضحية كانت تلهو بين مجموعة من الأغراض القديمة المتواجدة بمنزل أسرتها، ولم تنتبه لعقرب كانت مختبئة بين هذه الأغراض لتلسعها.

ودفع الحادث أسرة الضحية لنقلها على وجه السرعة للمركز الصحي بجماعة ''تفتاشت'' لإسعافها، وبعد إطلاع طبيب المركز على حالتها الصحية ونظرا لعدم تواجد أمصال مضادة لمثل هذه السموم، قرر توجيهها نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي بالصويرة للعلاج، ومكثت بداخله بضع ساعات، غير أن جسدها الصغير لم يحتمل السم الذي انتشر بكل أنحاء جسمها، لتسلم الروح لبارئها وسط حزن عميق لدى أسرتها التي لم تتقبل فراق فلذة كبدها.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تفتاشت الصويرة لسعة عقرب مصرع طفلة

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