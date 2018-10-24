صورة جديدة للأميرة للا خديجة تثير إعجاب المغاربة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، صورة جديدة للأميرة للا خديجة والتي ظهرت بها وهي ترتدي اللباس التقليدي المغربي ''القفطان''، ما أثار إعجاب آلاف النشطاء الفيسبوكيين

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، صورة جديدة للأميرة للا خديجة والتي ظهرت بها وهي ترتدي اللباس التقليدي المغربي ''القفطان''، ما أثار إعجاب آلاف النشطاء الفيسبوكيين المغاربة.

وتفاعل النشطاء المغاربة مع الصورة من خلال آلاف التعليقات، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بها، مؤكدين أن الأميرة للا خديجة تتوفرعلى ''كاريزما'' وحضور متميز .

ومن جهة أخرى، استغل النشطاء الفيسبوكيون الفرصة للتعبيرعن حبهم الكبير للملك محمد السادس وللأميرين مولاي الحسن، وللا خديجة، ولجميع أفراد الأسرة العلوية الشريفة.