أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة بهذه المناطق اليوم الأربعاء ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تكون السماء غائمة مصحوبة ببعض القطرات المطرية المتفرقة بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تكون السماء غائمة مصحوبة ببعض القطرات المطرية المتفرقة بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط.

كما تتوقع مرور سحب منخفضة مع كتل من الضباب بالسواحل المحيطية خلال الليل والصباح، مع طقس هادىء، وسماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما جنوبية بالجنوب الشرقي وشمالية إلى شرقية في المناطق الأخرى .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و19 درجة بالمرتفعات، ووالماس، والهضاب العليا الشرقية والواجهة المتوسطية، وما بين 13 و19 درجة فيما تبقى من الأنحاء الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 18 و 23 درجة بالمرتفعات، ووالماس، والشرق والواجهة المتوسطية، وما بين 25 و 30 بالسهول الشمالية والوسطى، السايس، هضاب الفوسفاط، سهول تادلة، الرحامنة وقرب السواحل المحيطية، وما بين 24 إلى 29 درجة بسوس والجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وبالساحل الأطلسي .