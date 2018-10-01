 أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة بهذه المناطق اليوم الأربعاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية تمنع المتورطين في قتل خاشقجي من دخول أراضيها | دولي

الولايات المتحدة الأمريكية تمنع المتورطين في قتل خاشقجي من دخول أراضيها

لسعة عقرب تنهي حياة طفلة صغيرة بجماعة تفتاشت ضواحي الصويرة | حوادث و حقوق

لسعة عقرب تنهي حياة طفلة صغيرة بجماعة ''تفتاشت'' ضواحي الصويرة

صورة جديدة للأميرة للا خديجة تثير إعجاب المغاربة | بوليتيك

صورة جديدة للأميرة للا خديجة تثير إعجاب المغاربة

أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة بهذه المناطق اليوم الأربعاء | مجتمع

أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة بهذه المناطق اليوم الأربعاء

عصابة قاصرين تحتجز شخصا وتطلب فدية بالعيون | حوادث و حقوق

عصابة قاصرين تحتجز شخصا وتطلب فدية بالعيون

الإطاحة بمبحوث عنه على الصعيد الدولي خلال مداهمة مقاهي الشيشة بالعيون | حوادث و حقوق

الإطاحة بمبحوث عنه على الصعيد الدولي خلال مداهمة مقاهي الشيشة بالعيون

مثير..القضية مازال كتكبر..الأمم المتحدة تدخل هي الأخرى في قضية مقتل الصحافي خاشقجي | دولي

مثير..القضية مازال كتكبر..الأمم المتحدة تدخل هي الأخرى في قضية مقتل الصحافي خاشقجي

محكمة بلجيكيا تُــسقط جنسيتها عن زعيم جماعة إسلامية من أصول مغربية | دولي

محكمة بلجيكيا تُــسقط جنسيتها عن زعيم جماعة إسلامية من أصول مغربية

هذا هو جديد حادثة قطار بوقنادل | حوادث و حقوق

هذا هو جديد حادثة قطار بوقنادل

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة بهذه المناطق اليوم الأربعاء

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 08:00 أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة بهذه المناطق اليوم الأربعاء | مجتمع
أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة بهذه المناطق اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تكون السماء غائمة مصحوبة ببعض القطرات المطرية المتفرقة بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تكون السماء غائمة مصحوبة ببعض القطرات المطرية المتفرقة بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط.

كما تتوقع مرور سحب منخفضة مع كتل من الضباب بالسواحل المحيطية خلال الليل والصباح، مع طقس هادىء، وسماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما جنوبية بالجنوب الشرقي وشمالية إلى شرقية في المناطق الأخرى .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و19 درجة بالمرتفعات، ووالماس، والهضاب العليا الشرقية والواجهة المتوسطية، وما بين 13 و19 درجة فيما تبقى من الأنحاء الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 18 و 23 درجة بالمرتفعات، ووالماس، والشرق والواجهة المتوسطية، وما بين 25 و 30 بالسهول الشمالية والوسطى، السايس، هضاب الفوسفاط، سهول تادلة، الرحامنة وقرب السواحل المحيطية، وما بين 24 إلى 29 درجة بسوس والجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وبالساحل الأطلسي .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الطقس أطار رياح الرحامنة البحر السواحل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حميد كروم : يجب إخراج الهيئة الوطنية للممرضين للوجود على غرار الفئات الأخرى كالأطباء والمحامين | مجتمع

حميد كروم : يجب إخراج الهيئة الوطنية للممرضين للوجود على غرار الفئات الأخرى كالأطباء والمحامين

هام للمغاربة..وزارة الصحة تخرج عن صمتها بخصوص أدوية الزكام الخطيرة | مجتمع

هام للمغاربة..وزارة الصحة تخرج عن صمتها بخصوص أدوية الزكام ''الخطيرة''

مؤلم وبالصور..شابة تتجول عارية في الشارع العام والمسؤولون آوت | مجتمع

مؤلم وبالصور..شابة تتجول عارية في الشارع العام والمسؤولون آوت

لأول مرة..مكناس ضمن أفضل مدن العالم التي يجب زيارتها في 2019 | مجتمع

لأول مرة..مكناس ضمن أفضل مدن العالم التي يجب زيارتها في 2019

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تصريحات قوية لساكنة المدينة القديمة ..كثر من 30 عائلة غادي يموتو حيث غيطيحو علينا ديورنا مع الشتاء | خارج البلاطو
منذ 8 ساعات

تصريحات قوية لساكنة المدينة القديمة ..كثر من 30 عائلة غادي يموتو حيث غيطيحو علينا ديورنا مع الشتاء

استنفار أمني كبير..لحظة منع الجماهير الرجاوية من الاقتراب لمكان إقامة نادي إنييمبا النيجيري بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

استنفار أمني كبير..لحظة منع الجماهير الرجاوية من الاقتراب لمكان إقامة نادي إنييمبا النيجيري بالدارالبيضاء

رموك هاز الكرموص ضربوه بالحجر و تقلب قرب سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء والسبب إضراب مهنيي النقل | خارج البلاطو

رموك هاز "الكرموص" ضربوه بالحجر و تقلب قرب سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء والسبب إضراب مهنيي النقل

رحيمي..الرجاء يمر من مرحلة تاريخية | خارج البلاطو

رحيمي..الرجاء يمر من مرحلة تاريخية

﻿

آخر المستجدات

الولايات المتحدة الأمريكية تمنع المتورطين في قتل خاشقجي من دخول أراضيها | دولي
منذ 9 دقائق

الولايات المتحدة الأمريكية تمنع المتورطين في قتل خاشقجي من دخول أراضيها

لسعة عقرب تنهي حياة طفلة صغيرة بجماعة تفتاشت ضواحي الصويرة | حوادث و حقوق

لسعة عقرب تنهي حياة طفلة صغيرة بجماعة ''تفتاشت'' ضواحي الصويرة

صورة جديدة للأميرة للا خديجة تثير إعجاب المغاربة | بوليتيك

صورة جديدة للأميرة للا خديجة تثير إعجاب المغاربة

أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة بهذه المناطق اليوم الأربعاء | مجتمع

أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة بهذه المناطق اليوم الأربعاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.