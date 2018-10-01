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عصابة قاصرين تحتجز شخصا وتطلب فدية بالعيون

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 07:56 عصابة قاصرين تحتجز شخصا وتطلب فدية بالعيون | حوادث و حقوق
عصابة قاصرين تحتجز شخصا وتطلب فدية بالعيون
قامت المصالح الأمنية بمدينة العيون بناء على معلومات توصلت بها خلال الأسبوع الجاري، من الإطاحة بالعديد من الخارجين عن القانون،

''شوف تيفي''

قامت المصالح الأمنية بمدينة العيون بناء على معلومات توصلت بها خلال الأسبوع الجاري، من الإطاحة بالعديد من الخارجين عن القانون، حيث توصلت بإخبارية تفيد أن بعض الأشخاص قاموا بسرقة سيارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض على مستوى شارع الخمسين بتجزئة الوحدة واحتجزوا سائقها بداخلها من أجل طلب فدية من مشغله صاحب السيارة، بعدما سلبوه هاتفه النقال ومبلغا ماليا.

وأكد مصدر أمني أن مختلف الوحدات والفرق، قامت بمجموعة من الأبحاث والتحريات لتتمكن فرقة الدراجيين بضبط السيارة، وعند محاولة إيقافها ارتطمت بالرصيف لتصاب بعطب على مستوى إحدى عجلاتها، ليلوذ المشتبه بهم بالفرار تاركين الضحية بداخل السيارة، مشيرا إلى أن وحدة للشرطة، تمكنت من إيقاف أحدهم بشارع محج محمد السادس وهو قاصر ذو 17 سنة، فيما لازال البحث جاريا قصد إيقاف باقي المتورطين.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوفين وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تم الاحتفاظ بالموقوف بالجناح المخصص للأحداث لفائدة البحث والتقديم.

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