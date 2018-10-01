الإطاحة بمبحوث عنه على الصعيد الدولي خلال مداهمة مقاهي الشيشة بالعيون ﻿

مكنت حملة أمنية بمدينة العيون، أمس الثلاثاء، استهدفت مقاهي الشيشة، من الإطاحة بمبحوث عنه على الصعيد الدولي والوطني نظرا لتورطه في عمليات خاصة بالاتجار بالمخدرات.

''شوف تيفي''

مكنت حملة أمنية بمدينة العيون، أمس الثلاثاء، استهدفت مقاهي الشيشة، من الإطاحة بمبحوث عنه على الصعيد الدولي والوطني نظرا لتورطه في عمليات خاصة بالاتجار بالمخدرات.

وحسب مصدر أمني، فبتعليمات من والي أمن العيون، قامت مختلف المصالح الأمنية بإشراف من رؤساء المصالح الولائية بمراقبة مقاهي المدينة قصد محاربة ظاهرة استهلاك الشيشة بالأماكن العمومية وإيقاف الأشخاص المشتبه بهم، ما مكن الدائرة الرابعة للشرطة من ضبط مقهى بزنقة خنيفرة تتعاطى للنشاط المذكور، حيث تم إيقاف مسيرها وحجز العشرات من النرجيلات ومعداتها بالإضافة إلى كمية من التبغ المعسل.

وأكد المصدر ذاته أن العملية، مكنت كذلك من إيقاف شخصين، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الدولي والوطني من أجل الاتجار في المخدرات، فيما الثاني مبحوث عنه من أجل السرقة الموصوفة، مشيرا إلى أن نفس الدائرة الأمنية تمكنت من ضبط مقهى بشارع مكة وإيقاف مسيرها، فيما تم حجز العشرات من النرجيلات وأكسسواراتها، وحوالي كيلوغرام من التبغ المعسل المهرب.