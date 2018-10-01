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هذا هو جديد حادثة قطار بوقنادل

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 02:18 هذا هو جديد حادثة قطار بوقنادل | حوادث و حقوق
هذا هو جديد حادثة قطار بوقنادل
أخرت المحكمة الابتدائية بسلا اليوم الثلاثاء جلسة محاكمة سائق القطار الذي انقلب ببوقنادل، بعد اتهامه من النيابة العامة بالقتل والجرح الخطأ.

شوف تيفي

أخرت المحكمة الابتدائية بسلا اليوم الثلاثاء جلسة محاكمة سائق القطار الذي انقلب ببوقنادل، بعد اتهامه من النيابة العامة بالقتل والجرح الخطأ.

وحسب مصدر مطلع فإن الجلسة تم تأخيرها إلى غاية 30 أكتوبر الجاري، وذلك من أجل إعداد الدفاع.

جدير بالذكر أن النيابة العامة وجهت لسائق القطار تهم القتل والجرح الخطأ وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي، وتمت إحالته على هيئة المحكمة الابتدائية بسلا في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون، حسب بلاغ رسمي لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا.

 

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بلاغ محكمة المغرب شوف تيفي سلا وكيل الملك

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