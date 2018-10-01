حميد كروم : يجب إخراج الهيئة الوطنية للممرضين للوجود على غرار الفئات الأخرى كالأطباء والمحامين ﻿

شلل جديد ستعرفه مستشفيات المغرب بعد الإعلان عن الإضراب الوطني الذي ستخوضه الممرضات والممرضين يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 احتجاجا على إغلاق وزير الصحة باب الحوار في وجوههم.

المشعل : جميلة البزيوي

شلل جديد ستعرفه مستشفيات المغرب بعد الإعلان عن الإضراب الوطني الذي ستخوضه الممرضات والممرضين يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 احتجاجا على إغلاق وزير الصحة باب الحوار في وجوههم.

وفي هذا الإطار جددت المنظمة الديمقراطية للصحة دعوتها لوزارة الصحة مطالبة برفع المقاعد الدراسية والمناصب المالية وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وباقي الهيئات الخاصة بالقابلات والمروضين وتقنيي الصحة وغيرهم، مع معالجة أعطاب ملف المعادلة الإدارية خصوصا إنصاف الممرضين ذوي سنتين من التكوين.

وفي تصريح حميد كروم رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض وعضو المنظمة الديمقراطية للصحة ، أكد لشوف تيفي : " أن الممرضين والممرضات .سينظمون إضرابا وطنيا ، مطالبين بتحقيق مطالبهم ، لأن هناك مطالب ظلت عالقة"

وزاد قائلا : " إن النقابة للمنظمة الديمقراطية للصحة والفرقاء الاجتماعيين الآخرين كلهم أصدروا بيانا يساندون فيه هذه الحركة في مطالبها ، والتي من أهمها إخراج الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين وتقنيات الصحة على غرار الفئات الأخرى كالأطباء والمحامين وغيرهم ، كما يطالبون بالرفع من التعويضات عن الأخطار المهنية ، معتبرا أن الخطر المهني واحد ولا يفرق بين طبيب وممرض باعتبارهما من مقدمي العلاجات، فمن الغريب أن يكون التعويض متباينا بشكل جذري وثابتا للممرضين لكنه متصاعد للأطباء ، مثلا الممرض ينحصر عنده التعويض في 1400 درهم ، في حين هناك فئة أخرى تصل التعويضات عندها إلى أكثر من 5 آلاف درهم في الشهر ( الاطباء) ، وبالتالي فإن الممرضين أكثر عرضة لهذه الأخطار ، لأنهم يقومون بالحراسة لمدة 24 ساعة على 24 ساعة، سبعة أيام على سبعة أيام ، وبالتالي المنظمة العالمية للصحة تقول أن 80 في المائة من الخدمات يقدمها الممرضون الممرضات ".

و أضاف كروم : " كما نطالب بإدماج جميع الممرضين والممرضات والقابلات وتقنيي الصحة ، الذين هم حاليا في العطالة ، ونطالب من وزير الصحة الرفع من عدد المناصب المالية التي تخصصها الدولة لوزارة الصحة ، نظرا للارتفاع المهول الذي بات يعرفه القطاع من حيث البطالة ".

وأ وضح كروم : "معالجة أعطاب ملف المعادلة الإدارية، هو إنصاف للممرضين ذوي سنتين من التكوين، والذي تم إقصائهم من طرف مرسوم 5 / 17/ 535 ، وهو المرسوم الذي يسمونه بالمرسوم المشؤوم ، وإعمال الحق في التكوين المستمر للممرضين للجميع وحسب الحاجيات، وإطلاق أسلاك الماستر والدكتوراه".

كما طالب كروم بحماية الممرضين الذين باتوا عرضة للعنف من طرف المواطنين ، لكي تكون هناك الحماية والسلامة المهنية ، و على الوزارة الوصية تحمل مسؤوليتها تجاه أطرها بجميع فئاتهم من طرف بعض المواطنين .