خطير..عصابة تهاجم ثانوية بآسفي وها أشنو وقع ﻿

هاجمت عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص ثانوية صلاح الدين الأيوبي مساء الثلاثاء، في التوقيت الذي يعرف خروج التلاميذ مساء.

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هاجمت عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص ثانوية صلاح الدين الأيوبي مساء الثلاثاء، في التوقيت الذي يعرف خروج التلاميذ مساء.

وكشفت مصادر محلية أن العصابة كانت تحاصر إحدى الفتيات، قبل أن يتدخل أحد الأساتذة لإنقاذها من أيديهم، حيث كاد أن يصاب بطريقة خطيرة، كانت قد تكلفه حياته.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأستاذ بعد ذلك هرب ودخل الثانوية في انتظار حضور الأمن، حيث عاثت العصابة خرابا أمام الثانوية بعدما كسرت سيارتين ولاذت بالفرار.

هذا وطالب أكثر من مرة سكان حي أوريدة بآسفي بتوفير الأمن، خصوصا أن تلك المنطقة تعرف مرور جانحين يعرضون حياة المواطنين إلى الخطر.