هام للمغاربة..وزارة الصحة تخرج عن صمتها بخصوص أدوية الزكام ''الخطيرة'' ﻿

أكدت وزارة الصحة أن المعلومات التي نشرتها بعض المصادر الإعلامية مؤخرا حول بعض الأدوية المستعملة في حالات الزكام تم منعها في فرنسا عقب آثارها السلبية الخطيرة في حين مازالت تباع في المغرب، عارية من

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أكدت وزارة الصحة أن المعلومات التي نشرتها بعض المصادر الإعلامية مؤخرا حول بعض الأدوية المستعملة في حالات الزكام تم منعها في فرنسا عقب آثارها السلبية الخطيرة في حين مازالت تباع في المغرب، عارية من الصحة.

حيث أكدت الوزارة في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن هذه الأدوية مازالت تسوق بفرنسا، غير أنه تم حظر الإعلانات الاشهارية الخاصة بها والموجهة للجمهور.

وأضاف المصدر ذاته أنه يمكن للأدوية التي تحتوي على مكونات منشطة للأوعية مثل ''السودوإيفيدرين'' والتي يتم تناولها عن طريق الفم أن تكون في بعض الأحيان، مصدرا لأعراض جانبية خطيرة إذا لم يتم تناولها وفقا لتعليمات النشرات الطبية.

وفي هذا السياق دعت الوزارة إلى ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذه الأدوية، حتى يتم تجنب ما يمكن أن يحصل من مضاعفات.

وذكرت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، مهنيي الصحة بضرورة تحسيس المرضى بشروط استعمال هذه الأدوية التي تحتوي على مكونات منشطة للأوعية، والتي يتم تناولها عن طريق الفم.