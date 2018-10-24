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مؤلم وبالصور..شابة تتجول عارية في الشارع العام والمسؤولون آوت

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 01:35 مؤلم وبالصور..شابة تتجول عارية في الشارع العام والمسؤولون آوت | مجتمع
مؤلم وبالصور..شابة تتجول عارية في الشارع العام والمسؤولون آوت
عبرت فعالية جمعوية في منطقة الفقيه بنصالح من غياب المسؤولين عن التدخل لإيواء شابة مختلة عقليا في إحدى المراكز الاجتماعية، التي ظهرت تتجول في الشارع العام عارية في فيديو توصلت به ''شوف تيفي''.

شوف تيفي

عبرت فعالية جمعوية في منطقة الفقيه بنصالح من غياب المسؤولين عن التدخل لإيواء شابة مختلة عقليا في إحدى المراكز الاجتماعية، التي ظهرت تتجول في الشارع العام عارية في فيديو توصلت به "شوف تيفي".

وكشفت مصادر جمعوية أن الشابة تعرقل السير وتجلس وسط الطريق، بل وتتجول في الأزقة والشوارع بدون ملابس، دون أن تتدخل السلطة المحلية، لحملها إلى مركز اجتماعي تجد فيه الرعاية والعلاج النفسي والعقلي.

وأضافت المصادر ذاتها أن مسؤولي المنطقة في واد وأهداف الخطاب الملكي في واد آخر، حيث يحث الخطاب الملكي أكثر من مرة على ضرورة توفير الرعاية الاجتماعية لجميع المغاربة، وهو ما لا يتم تطبيقه في الفقيه بنصالح حسب المصادر ذاتها، خصوصا أن الفتاة معروفة بخرجاتها عارية بدون ملابس وسط الشارع العام.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الفقيه بنصالح شابة عارية فيديو المغرب شوف تيفي

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