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أمن العيون يلقي القبض على مروجي مسكر ''الماحيا''

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 01:32 أمن العيون يلقي القبض على مروجي مسكر الماحيا | حوادث و حقوق
أمن العيون يلقي القبض على مروجي مسكر ''الماحيا''
في إطار محاربة ترويج مسكر ماء الحياة لما له من تأثير سلبي على صحة وسلوكيات المتعاطين له، تمكنت مجموعة الأبحاث والتدخل التابعة للأمن العمومي بولاية أمن العيون،

شوف تيڤي: العيون

في إطار محاربة ترويج مسكر ماء الحياة لما له من تأثير سلبي على صحة وسلوكيات المتعاطين له، تمكنت مجموعة الأبحاث والتدخل التابعة للأمن العمومي بولاية أمن العيون، اليوم الثلاثاء، من إيقاف مروج خمرة ماء الحياة على مستوى حي التعاون ''ديريديك'' في حالة تلبس وبحوزته أكياس من مسكر ماء الحياة موجهة للترويج، وبناء على المقتضيات القانونية لحالة التلبس تم إجراء تفتيش دقيق بداخل مسكنه أسفر عن حجز كمية أخرى من نفس المسكر.

وحسب مصدر مطلع، فقد أفلحت فرقة الأبحاث الميدانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، من إيقاف مروج آخر لمسكر ماء الحياة بنفس الحي وبحوزته كمية من مسكر ماء الحياة، بناء عليه تم إجراء تفتيش قانوني بداخل منزله مكن من حجز كمية أخرى من نفس المسكر.

هذا، وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم أمام العدالة.

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شوف تيفي المغرب العيون الماحيا مسكر ماء الحياة حجر كمية الشرطة القضائية

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