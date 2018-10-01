 مديرة المخابرات الأمريكية تريد سماع التسجيلات التركية لمقتل خاشقجي ﻿
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مديرة المخابرات الأمريكية تريد سماع التسجيلات التركية لمقتل خاشقجي

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 01:28 مديرة المخابرات الأمريكية تريد سماع التسجيلات التركية لمقتل خاشقجي | دولي
مديرة المخابرات الأمريكية تريد سماع التسجيلات التركية لمقتل خاشقجي
قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز اليوم الثلاثاء إن مديرة المخابرات المركزية الأمريكية، التي تزور تركيا للمساعدة في التحقيق في مقتل الصحفي السعودي حمال خاشقجي، سعت للاستماع إلى تسجيل صوتي مزعوم

شــوف تيفي: وكالات

قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز اليوم الثلاثاء إن مديرة المخابرات المركزية الأمريكية، التي تزور تركيا للمساعدة في التحقيق في مقتل الصحفي السعودي حمال خاشقجي، سعت للاستماع إلى تسجيل صوتي مزعوم يوثق تعذيبه ومقتله.

وسافرت هاسبل إلى تركيا أمس فيما وصفها مصدر بأنها زيارة قصيرة، بعد ثلاثة أسابيع من اختفاء خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول وبعد أيام من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتركيا بإطلاع الولايات على الأدلة التي جمعتها.

وقال مسؤولو أمن غربيون إنه برغم التسريبات الإعلامية الكثيرة التي تزعم أن تركيا تملك تسجيلات صوتية توثق تعذيب وقتل خاشقجي، لم يتم إطلاع وكالات أمريكية أو وكالات حكومات حليفة على مثل تلك الأدلة وذلك حتى ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

ولا تملك أجهزة المخابرات لدى الولايات المتحدة أو حلفائها أدلة قوية تذكر مع بحثها للدور الذي ربما لعبه ولي العهد (33 عاما) في القضية.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء محاولات الرياض تحميل المسؤولية عن قتل خاشقجي لضباط مارقين لكنه لم يتطرق بالذكر إلى ولي العهد. ولم يشر أردوغان في كلمته في البرلمان إلى أي تسجيل صوتي

 

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شـــوف تيفي المغرب تركيا السعودية خاشقجي مقتل قنصلية

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