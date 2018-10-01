توقيف شخصين سرقا مبالغ مالية من داخل صيدلية بسيدي إفني ﻿

بناء على شكاية تقدم بها مؤخرا مساعدي صيدلي إلى المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي إفني، كونهما أثناء مزاولتهما لعملهما بداخل إحدى صيدليات المدينة، تقدم منهما شخصان يجهلانهما فتظاهرا

شوف تيڤي: سيدي إفني

بناء على شكاية تقدم بها مؤخرا مساعدي صيدلي إلى المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي إفني، كونهما أثناء مزاولتهما لعملهما بداخل إحدى صيدليات المدينة، تقدم منهما شخصان يجهلانهما فتظاهرا كونهما يودان اقتناء بعض المواد الصيدلية، ليتمكنا من النصب عليهما عن طريق تشتيت انتباههما وتوهيمهما عن طريق ما يصطلح عليه محليا ''التشقاف''، مما مكنهما من الاستيلاء على مبلغ مالي.

وأوضح مصدر مطلع، أنه بناء عليه واستغلالا لأوصافهما، قامت مختلف وحدات الشرطة العاملة بالمدينة بتكثيف الأبحاث حول المعنيين، لتتمكن فرقة الدراجيين من إيقافهما في ظرف وجيز على متن سيارة على مستوى الهضبة المؤدية لحي لالة مريم بنفس المدينة.

هذا، وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، فيما لازالت الأبحاث مسترسلة قصد التوصل إلى ضحايا محتملين.